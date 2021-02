OM Mercato : Watford FC attaque Marseille pour Pape Gueye

Publié le 17 février 2021 à 12:50

En crise, l'OM continue de s’enfoncer. Outre la guerre tranchée avec les supporters, la mise en garde des autorités de la Ville de Marseille et les mauvais résultats sportifs, le transfert raté de Pape Gueye à Watford FC fait encre des vagues. Le club anglais a porté plainte contre le club phocéen auprès de la FIFA et une enquête a été ouverte.

Watford ne lâche pas l’affaire ! Il en veut toujours à l’ OM pour le transfert raté de Pape Gueye. Ce dernier s’est engagé librement avec le club de la cité phocéenne, à l'été 2020. Il avait pourtant signé un pré-contrat avec Watford FC, le 15 janvier 2020, en plein mercato hivernal. Le 29 avril 2020, le club londonien, alors en Premier League, avait même officialisé l’arrivée du milieu de terrain à Londres avec, à la clé, un contrat de 5 ans, à compter du 1er juillet 2020. Mais il a remis en cause l’accord préalable de principe avec le Hornet, à la fin de son contrat au Havre AC (Ligue 2) le 30 juin 2020. En effet, Pape Gueye s’est rétracté pour finalement rejoindre l’Olympique de Marseille. Son avocat, Pierre-Henris Bovis avait évoqué plusieurs irrégularités dans le contrat signé par le joueur avec Watford FC, finalement relégué en Championship (D2 anglaise) à l’issue de la saison dernière.

Un revirement pour lequel le club britannique accuse le club de Ligue 1 et ne reconnait pas le transfert du joueur à l'OM. D’après les dernières informations de L’Équipe sur ledit dossier, Watford FC a déposé un recours auprès de la FIFA pour contester le transfert de Pape Gueye. En effet, la direction des Hornets et celle de l’Olympique de Marseille n’ont pas trouvé d’arrangement pour régler leur contentieux. Du coup, les Britanniques ont décidé de porter l’affaire devant l’instance suprême du football. Cette dernière aurait d’ailleurs ouvert une procédure pour faire la lumière sur la signature du Franco-Sénégalais à Marseille. Vu la tentative ratée en vue d’un accord à l’amiable, les dirigeants olympiens s’attendaient au recours de leurs homologues anglais. Ils ne sont donc pas surpris de la plainte du club de la banlieue nord-ouest de Londres, d’après le quotidien sportif.

Libre de tout contrat, Pape Gueye a signé un contrat de quatre saisons avec l'OM, en juillet 2020. Il est donc lié au Club marseillais jusqu'en juin 2024. Grâce à son énorme talent, le joueur de 22 ans s'est imposé rapidement au sein de l'équipe d'André Villas-Boas (ex-coach des Marseillais). Il a été aligné 19 fois en Ligue 1 et a été titulaire 11 fois, en 22 matchs disputés par le club de Frank McCourt, pour l'instant. Le natif de Montreuil a aussi pris part à 4 rencontres en phase de poule de la Ligue des champions, à un match en coupe de France et a disputé le trophée des champions contre le PSG. Il compte donc 25 matchs toutes compétitions confondues, pour un but marqué.













