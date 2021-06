PSG Mercato: Un nouveau départ symbolique officialisé au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2021 à 12:45

Après la fin du championnat, les lignes bougent déjà au Paris Saint-Germain. Les dirigeants du PSG vont devoir s’activer pour renforcer leurs différentes équipes comme l’a annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi.

Après Irene Paredes, Nadia Nadim quitte aussi le PSG

Première capitaine du PSG à avoir soulevé le trophée du titre de champion de France de D1 Arkema, Irene Paredes a mis un terme à cinq ans de bons et loyaux services avec le club de la capitale. Arrivée en 2016, l’internationale espagnole de 29 ans a confirmé en marge de la présentation du titre aux supporters au Parc des Princes qu’elle quitte le Paris Saint-Germain.

« Je vais quitter le PSG. Une décision très dure, mais c’est le mieux pour moi. J’ai beaucoup grandi. Je suis très contente de ce que j’ai vécu ici. Il y a de nouveaux projets qui m’attendent, je vais pouvoir continuer à grandir. Je suis sûr que le PSG va continuer son chemin et qu’il va grandir encore plus », a déclaré l’ancienne défenseuse centrale de l’Athletic Bilbao.

Après l’Espagnole, une autre joueuse du club parisien vient aussi d’annoncer aux supporters qu’elle quitte le navire parisien. Sans dévoiler sa prochaine destination, la milieu de terrain danoise de 33 ans, Nadia Nadim, a fait ses adieux au PSG via son compte Twitter. « Au revoir mon amour », a écrit l’ancienne joueuse de Manchester City.

Après Christine Endler et Perle Morroni, toutes deux en route pour l’Olympique Lyonnais, Irene Paredes, qui devrait rejoindre le FC Barcelone, Formiga, qui va rentrer au Brésil, c'est au tour de Nadia Nadim d'annoncer son départ du PSG quelques jours seulement après le premier titre de champion de France de l'histoire du club. Le PSG féminin enfin champion, mais dans le flou avant la saison prochaine.

Nasser Al-Khelaïfi promet « un mercato chaud » au PSG

Heureux après avoir le sacre de ses filles, Nasser Al-Khelaïfi a réagi à chaud pour partager son émotion et profiter de l’occasion pour annoncer la couleur pour le mercato estival qui s’annonce. Conscient de la vague de départs qui s’annonce, le président du Paris SG a fait la promesse d’un mercato chaud cette saison afin de rebâtir son équipe féminine.

« Je suis très fier de mes joueuses. Elles ont fait une magnifique saison. C'est un trophée de plus pour nous cette saison. On attendait de remporter ce championnat depuis très longtemps, c'est un sentiment vraiment très spécial. On va travailler pour le recrutement. On a un budget pour signer des joueurs, c'est normal. On va travailler, on va avoir un mercato chaud cette saison », a assuré l’homme d’affaires qatarien en au micro de Canal+.

Affaire à suivre donc…