PSG Mercato : Al-Khelaïfi fait une nouvelle annonce explosive !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2021 à 13:30

Interrogé par Canal+ après la victoire du PSG à Brest, à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé la couleur pour le mercato estival. À quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts, le président du Paris Saint-Germain a confirmé ses ambitions.

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut améliorer son équipe

Après un nouvel échec en Uefa Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi, qui ne compte pas quitter la présidence du Paris Saint-Germain sans avoir une Champions League dans ses valises, attend avec impatience l’ouverture officielle du mercato estival pour renforcer son équipe. D’ailleurs, le premier responsable de l’Association des Clubs Européens (ECA) a réitéré sa volonté de réaliser un mercato des plus mouvementés afin de permettre à son écurie de gravir un échelon de plus au plan continental.

Nasser Al-Khelaïfi : « on va avoir un mercato chaud »

Ému après le sacre historique de son équipe féminine qui a mis fin au règne sans partage de l’Olympique Lyonnais, en remportant son premier titre de Champion féminin, le président du Paris Saint-Germain a réagi à chaud au micro de Canal+. L’occasion également pour Nasser Al-Khelaïfi de confirmer sa promesse pour le recrutement à venir.

« Je suis très fier de mes joueuses. Elles ont fait une magnifique saison. C'est un trophée de plus pour nous cette saison. On attendait de remporter ce championnat depuis très longtemps, c'est un sentiment vraiment très spécial. On va travailler pour le recrutement. On a un budget pour signer des joueurs, c'est normal. On va travailler, on va avoir un mercato chaud cette saison », a assuré l’homme d’affaires qatarien.

Concernant les féminines du PSG, il faut rappeler que plusieurs cadres, dont la gardienne Christiane Endler, s’est déjà entendue avec Lyon pour son transfert. D’après RMC Sport, après quatre saisons dans la capitale, la Chilienne va prendre la direction de l’équipe de Jean-Michel Aulas. Et ce n’est pas tout puisque l’attaquante Signe Bruun pourrait aussi emprunter l’axe Paris – Lyon durant l’intersaison.

La capitaine Irene Paredes souhaite retrouver l’Espagne après cinq saisons en Rouge et Bleu tandis que l’entraîneur Olivier Echouafni arrive en fin de contrat. Leonardo, responsable sportif du club francilien, aura donc des batailles à mener sur tous les fronts pour améliorer les équipes parisiennes.