LOSC : Après Galtier, un autre départ acté chez les Dogues !

Publié par Timothée Jean le 07 juin 2021 à 13:00

Auréolé du titre champion de France, le LOSC n’en finit plus plus de perdre ses éléments. Après Christophe Galtier, un autre Lillois a tranché quant à la suite de sa carrière.

LOSC Mercato : Clap de fin pour un milieu de terrain

Le LOSC s’apprête à vivre un mercato estival très mouvementé, notamment dans le sens des départs. Après avoir remporté le titre de Champion de France, plusieurs membres de l’effectif lillois ont décidé de changer d’air. Mike Maignans’est engagé en faveur de l’AC Milan, tandis que Boubacary Soumaré s’apprête à faire ses valises pour rejoindre Leicester City.

Sven Botman, Renato Sanches et le coach Christophe Galtier devraient également quitter le domaine du Luchin cet été. Le départ de l’entraîneur lillois sera sans doute le plus difficile à compenser. Après quatre années de bons et loyaux services, le coach de 54 ans est convaincu que c’est le « moment de quitter Lille ». Il a fait part de sa décision à sa direction et se rapproche de plus en plus de l’ OGC Nice. Ce mouvement sera officialisé lorsqu'un accord économique sera trouvé entre les deux écuries.

Pour le moment, un autre départ semble déjà acté au LOSC. Écarté du groupe professionnel depuis mi-mars en raison de sa situation contractuelle, Aguibou Camara devrait quitter le Nord dès cet été. Si les dirigeants lillois souhaitent prolonger son contrat stagiaire expirant en juin prochain, le jeune milieu de terrain en a décidé autrement.

LOSC : Aguibou Camara file vers la Grèce

Selon plusieurs sources grecques, l’international guinéen de 20 ans a fait son choix. Il aurait refusé de prolonger l’aventure au LOSC afin de s’engager en faveur de l’Olympiakos. Buteur face à Dijon en Coupe de France, à l’occasion de son premier match chez les pros, Aguibou Camara aurait décliné l’offre de contrat professionnel soumise par le LOSC pour découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. En manque de temps de jeu chez les Dogues, le joueur de 20 ans s’apprête donc à rejoindre les champions grecs, au détriment de Lille OSC.