LOSC Mercato : AC Milan, Mike Maignan justifie son choix

Publié par ALEXIS le 27 mai 2021 à 22:30

Le LOSC a transféré Mike Maignan à l’AC Milan, ce jeudi. Il a signé un contrat longue durée avec le club lombard. Le gardien de but a justifié son choix dans ses premières impressions rapportées par L’Équipe.

LOSC : Maignan « a aimé le projet et le discours de l'AC Milan »

Champion de France avec le LOSC, Mike Maignan a quitté le club nordiste au bout de six saisons consécutives sous le maillot des Dogues. Il a fait l’objet d’un transfert à l’AC Milan pour un montant estimé entre 13 et 15 M€. Le portier de l’Équipe de France s’est engagé avec les Rossoneri pour 5 ans, soit jusqu’en juin 2026. Interrogé en conférence de presse, pendant le regroupement des Tricolores à Clairefontaine, l’ex-dernier rempart de Lille OSC a expliqué pourquoi il a choisi l’AC Milan. « Les dirigeants milanais m'ont parlé du projet. J'ai bien aimé leur discours, l'approche du projet. J'ai pris la décision d'aller à l'AC Milan avec mes proches », a-t-il justifié. « J'ai beaucoup appris à Lille, j'ai connu beaucoup d'émotions, c'était le moment pour moi de faire un changement. Je ne vais pas tout vous dire sur ma discussion avec Paolo Maldini (directeur sportif de l'ACM), mais c'est un projet très ambitieux », a indiqué Mike Maignan ensuite.

Maignan, « je n'arrive pas pour faire oublier Donnarumma »

Ce dernier apprécie également le timing de sa signature, juste avant l’Euro. « C’est beaucoup plus simple que ce soit fait maintenant. C'est mieux de préparer l'Euro avec la tête libre », s’est-il réjoui. Pour finir, l’ancien N°16 du LOSC a fait la précision suivante : « je sais que le l’AC Milan est un grand club, avec beaucoup de pression. […] Je n'arrive pas pour faire oublier Gianluigi Donnarumma (22 ans). C'est l'enfant du club. J’arrive pour être moi-même et faire mon travail ». Rappelons que le gardien de but international italien a quitté le club lombard libre, au terne de son contrat.