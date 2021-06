OM Mercato : Balerdi, Longoria tient une seconde chance

Publié par Timothée Jean le 07 juin 2021 à 19:00

L’ OM fait son maximum pour conserver Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. Si l’affaire semble mal embarquée depuis quelques jours, le club olympien dispose d'une seconde chance pour conserver le défenseur argentin.

OM Mercato : Leonardo Balerdi trop cher pour Marseille ?

Le 21 juillet dernier, l’Olympique de Marseille officialisait le prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund. Après une expérience mitigée en Bundesliga, le défenseur central s’engageait en faveur du club phocéen. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 22 ans n’a pas tardé à s’acclimater à la Ligue 1. Solide et athlétique en défense, Leonardo Balerdi s’est progressivement imposé dans le collectif olympien. Il a disputé 25 rencontres sous le maillot de l’ OM cette saison et ses performances ont déjà conquis la direction marseillaise.

Le défenseur central ayant fait ses preuves, les dirigeants de l’ OM s’activent pour le conserver. Pablo Longoria aimerait garder le joueur prêté par le Borussia Dortmund le plus longtemps possible. Seulement, le boss de l’Olympique de Marseille se heurte à un problème de taille. D’après les informations du journal Bild, le club phocéen fait face à l’intransigeance des dirigeants allemands dans ce dossier. Alors que Pablo Longoria négocie pour faire baisser le prix du défenseur central, les responsables du BVB campent sur leur position, réclamant pas moins de 14 M€ pour son transfert.

OM Mercato : Un nouveau prêt envisagé pour Leonardo Balerdi

Les Marseillais savent donc à quoi s’en tenir pour Leonardo Balerdi. Le BVB exige 17 M€ pour son transfert définitif, cependant rien n’est encore perdu pour l’ OM. Le tabloïd allemand indique que le Borussia Dortmund serait également partant pour négocier un nouveau prêt de son défenseur argentin, ce qui laisse la porte ouverte à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen pourrait ainsi compter sur le défenseur central une saison supplémentaire.

Toujours est-il que les dirigeants marseillais devront se méfier de la concurrence, surtout si l’un des prétendants est prêt à payer le prix pour s’offrir Leonardo Balerdi. S’il ne cache sa volonté de poursuivre son aventure à Marseille, le jeune argentin est toujours incertain quant à la suite de sa carrière.