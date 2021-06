OL Mercato : Memphis Depay au Barça, c'est tout proche !

Publié par Timothy le 09 juin 2021 à 14:00

Contrairement à son ami Georginio Wijnaldum qui prend la direction du PSG, Memphis Depay devrait bien s’engager avec le FC Barcelone. L’attaquant néerlandais, dont le contrat expire bientôt avec l’Olympique Lyonnais, devrait rejoindre les Blaugranas dans les prochains jours.

Le quotidien Sport révèle ce mercredi qu'un accord devrait être finalisé entre Memphis Depay et le FC Barcelone. Le club catalan espère clore ce dossier avant le début de l'Euro et annoncer sa nouvelle recrue dès ce vendredi. Après avoir déjà attiré librement Sergio Agüero et Eric Garcia, le Barça compte réaliser le même process avec Memphis Depay. Maintenu dans ses fonctions d'entraîneur la saison prochaine, Ronald Koeman avait déjà fait de l'attaquant néerlandais sa priorité lors des précédents mercatos.

Memphis Depay au Barça, c'est presque fait !

D'après des informations livrées par RMC Sport, il ne reste plus que quelques détails financiers à régler, ce qui ne devrait freiner en rien l'opération. D'autant que Memphis Depay souhaite prioritairement porter le maillot blaugrana lors de la saison prochaine.

Arrivé en janvier 2017 en provenance de Manchester United, Memphis Depay va quitter l’Olympique Lyonnais à la fin du mois. Après quatre ans en Ligue 1, le coéquipier de Houssem Aouar va même mettre un terme à son aventure dans le championnat français. Lui qui a su s'imposer comme un patron de l'attaque lyonnaise, avec 78 buts marqués en 179 matchs disputés. Malgré une dernière offensive du Paris Saint-Germain et de la Juventus de Turin, Memphis Depay n’a d’yeux que pour le FC Barcelone et s'est mis en tête de retrouver son compatriote Ronald Koeman.

Le natif de Moordrecht est convaincu que le Barça est le club idéal pour lui permettre d’exploser sur le plan européen et empocher des titres majeurs. L'accord avec la direction barcelonaise porte sur un contrat de trois saisons, soit jusqu’en juin 2024 et un salaire de 5 millions d’euros annuels, sans compter les primes.