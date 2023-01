FC Barcelone Mercato : Le verdict de Xavi dans le dossier Depay

Publié par Ange A. le 19 janvier 2023 à 04:00

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi s’est prononcé sur l’avenir de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais est en fin de contrat au Barça.

L’aventure de Memphis Depay au FC Barcelone est déjà sur le point de tourner court. Arrivé libre de Lyon suite à l’expiration de son contrat, l’avant-centre néerlandais est déjà sur le départ. Une défection de l’ancien capitaine des Gones est d’autant plus probable dès cet hiver que son contrat arrive à expiration au terme de la saison. En quête de liquidités, le club catalan espère récupérer quelques millions d’euros en cas de transfert de Depay. Lequel est pisté par l’Atlético Madrid. Mundo Deportivo révèle d’ailleurs que l’ancien Lyonnais pousse pour son départ du Barça. Le quotidien catalan assure ainsi que l’international néerlandais a séché l’entraînement mercredi. En conférence de presse, Xavi a été interrogé sur la situation de son poulain.

FC Barcelone Mercato : Xavi évoque un départ de Depay du Barça

Le coach des Blaugranas ne ferme pas la porte à un transfert de Memphis Depay. Le technicien catalan entend néanmoins discuter avec son poulain concernant son futur. « Je vais parler avec Memphis Depay aujourd’hui [mercredi, ndlr] pour voir s’il veut partir ou non, comprendre ce qu’il veut faire. Je compte sur lui pour tout. La situation n’est pas évidente pour lui. Ce n’est jamais facile quand on ne joue pas. Je vais lui parler et s’il veut partir, nous chercherons la meilleure solution », a indiqué l’ancien milieu de terrain du Barça.

Sur le départ au FC Barcelone, l’attaquant batave devrait rejoindre l’Atlético Madrid. Les Colchoneros devraient débourser entre 3 et 4 millions d’euros pour boucler l’opération. L’ancien capitaine des Gones devrait parapher un contrat de 5 ans avec le club madrilène, soit jusqu’en 2025. Également diminué par les pépins physiques, l’international néerlandais n’a disputé que quatre matchs (206 minutes) cette saison, pour un but inscrit.