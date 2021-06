OL Mercato : Memphis Depay, le PSG a tenté un dernier gros pari

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 02:30

Le journal catalan Sport annonce que le Barça se rapproche de la fin dans le dossier Memphis Depay. Toutefois, le PSG peut encore y croire pour l’attaquant néerlandais en fin de contrat avec l’OL.

Leonardo veut frapper très fort pour Memphis Depay

D’après les révélations de Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain a lancé une dernière grosse offensive afin de convaincre Memphis Depay de snober le FC Barcelone et venir évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Le média espagnol explique en effet que Leonardo n’a pas lésiné sur les moyens dans ses négociations avec l’international néerlandais de 27 ans. Fortement intéressé par le profil de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, le directeur sportif du PSG a formulé des offres plus intéressantes que celles du Barça. Malgré tout, le capitaine de la sélection hollandaise a fait son choix et ne compte pas revenir sur sa décision.

Memphis Depay officialisé au Barça la semaine prochaine ?

Arrivé en janvier 2017 en provenance de Manchester United, Memphis Depay va quitter l’Olympique Lyonnais après le 30 juin. Après quatre ans de présence en Ligue 1, le coéquipier de Houssem Aouar va même mettre un terme à son aventure dans le championnat français. À en croire le quotidien catalan, malgré une dernière offensive d’envergure du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin, Memphis n’a d’yeux que pour le FC Barcelone où il veut absolument retrouver son compatriote Ronald Koeman. Justement, l’entraîneur néerlandais a été officiellement confirmé sur le banc des Blaugranas pour la saison à venir.

Une situation qui ouvre donc grandement la porte à l’arrivée de Memphis Depay. De son côté, le quotidien Sport assure que l’ancien pensionnaire du PSV Eindhoven a pris sa décision en se basant sur l’aspect sportif. Le natif de Moordrecht étant clairement convaincu que le Barça est le club idéal pour lui permettre d’exploser totalement sur le plan européen et gagner des titres majeurs. L'accord avec la direction barcelonaise porte sur un contrat de trois saisons, soit jusqu’en juin 2024 et un salaire de 5 millions d’euros annuels, sans compter les différentes primes. Tout est réglé entre les différentes parties et son arrivée devrait être officialisée la semaine prochaine.

Un gros coup dur donc pour le PSG et son directeur sportif Leonardo.