PSG Mercato : Après Donnarumma, Paris vise une surprise à 20M€

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 16:00

Sauf énorme revirement, Gianluigi Donnarumma va devenir la seconde recrue estivale du PSG après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum. Mais Leonardo ne compte pas s’arrêter là et vise désormais un joli coup du côté de l’Angleterre.

Mercato PSG : Leonardo piste un gardien de Premier League

Malgré Keylor Navas et l’arrivée presque aboutie de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain veut recruter un autre gardien de but. D’après les informations du journal espagnol AS, Leonardo surveille attentivement la situation du dernier rempart de Leeds United, Illan Meslier. Très performant sous les ordres de Marcelo Bielsa, l’ancien pensionnaire du FC Lorient a été l’un des grands artisans de la bonne saison du club anglais en Premier League.

Recruté en 2020 en provenance de Lorient pour 6,5 millions d’euros, l’international espoir français dispose d’un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Malgré sa valeur évaluée à 20 millions d’euros selon Transfermarkt, le PSG aimerait l’intégrer à son effectif afin de garantir son avenir. Un intérêt qui a d’ailleurs été confirmé par l’agent du gardien de 21 ans.

L’agent d’Illan Meslier répond à l’intérêt du PSG

Profitant d’une interview accordée au journal Le Télégramme, Yvon Pouliquen a indiqué que le Paris Saint-Germain est effectivement positionné pour tenter de mettre la main sur son protégé. Toutefois, il assure qu'Illan Meslier n’a pas l’intention de rejoindre le PSG où il va passer le plus clair de son temps sur le banc des remplaçants. « Le PSG regarde, mais l'objectif d'Illan, c'est de jouer. Il vient de faire une première saison en Premier League, il va falloir qu'il confirme », a déclaré le représentant du natif de Lorient. Avant d’ajouter : « Aller au PSG pour prendre la suite de Navas dans un an ou deux, et ne pas jouer, où est l'intérêt ? La progression sera beaucoup plus importante en continuant à jouer à Leeds. »

Poursuivant, Yvon Pouliquen s’est penché sur le plan de carrière de Meslier qui « a quitté Lorient pour ne pas s'asseoir sur un banc. À Leeds, Illan était à son arrivée sur le banc, mais il a joué beaucoup de matchs en U23 avant de devenir titulaire en Championship puis en Premier League. Dès le départ, il était programmé pour devenir le titulaire d'ici deux ans, c'est juste arrivé plus vite. » Le PSG est donc prévenu.