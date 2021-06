LOSC Mercato : Luis Campos dévoile la destination de Galtier

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 20:00

Courtisé par l’ OL et le SSC Naples, Christophe Galtier devrait être le prochain coach de l’ OGC Nice et rester ainsi en Ligue 1, sauf revirement de dernière minute. Il a pourtant les qualités et le profil pour entraîner dans le championnat anglais selon Luis Campos, son ancien collaborateur au LOSC.

LOSC : Campos, « Galtier a les qualités pour entraîner en Angleterre »

Après avoir pris la décision de quitter le LOSC, Christophe Galtier devrait s’engager avec l’ OGC Nice. Mais sa signature se fait attendre car il est sous contrat avec les Dogues jusqu’à fin juin 2022. De ce fait, les dirigeants de Lille OSC veulent percevoir une indemnité de transfert avant de céder leur coach champion de France 2021. Dans l’attente de la possible signature de ce dernier au Gym, Luis Campos le voit bien réussir en Angleterre. « Christophe Galtier a toutes les qualités pour entraîner en Angleterre. Techniquement, il est très astucieux et extrêmement détaillé dans sa planification lors de la préparation d’une équipe », a argumenté l’ancien recruteur du LOSC sur Sky Sports. À noter que l'équipe du coach natif de Marseille a été sacrée vainqueur de Ligue 1 devant le PSG, l'AS Monaco et Lyon, soit les trois plus gros budgets du championnat.

Un système de jeu adapté à la Premier League

Ex-collaborateur de l’entraîneur des Lillois entre 2017 et 2020, Luis Campos connaît bien la méthode de travail et le projet de jeu de Christophe Galtier. « Il aime un système, le 4-4-2, qui conviendrait à la Premier League. De plus, il motive bien son vestiaire. Christophe aime construire une équipe de qualité et jeune. C’est quelqu’un qui peut développer une éthique d’équipe, et c’est aussi un être humain fantastique », a encensé le technicien portugais, annoncé à l’OGC Nice avec Galtier (54 ans).