PSG Mercato : Marco Verratti, vers un deal surprenant à 55M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 17:30

Arrivé en 2012 en provenance du petit club de Pescara, en Italie, Marco Verratti est aujourd’hui un véritable taulier au sein de l’effectif du PSG. Mais l’avenir du milieu de terrain italien pourrait réserver une énorme surprise cet été.

Mercato PSG : Vers un départ surprenant de Marco Verratti ?

« Terminer au PSG ? Oui, je pense. Je me sens toujours très bien à Paris. Je ne veux pas trouver autre chose. Pour moi, c’est toujours comme une première fois. J’aime toujours jouer au foot, jouer avec de grands joueurs et pouvoir gagner des titres. » Même s’il n’a jamais caché son amour pour le club de la capitale, Marco Verratti pourrait être tenté par un changement avec tous les mouvements annoncés chez les Rouges et Bleus cet été. Alors que l’arrivée de Georginio Wijnaldum est déjà acquise, Leonardo pousse également pour récupérer le milieu de terrain du SSC Naples, Fabian Ruiz. D’après les dernières rumeurs en provenance d’Italie, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est bien avancé sur cette piste et l’affaire pourrait se conclure autour de 50 millions d’euros.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le club parisien surveille le marché et n’exclut pas de profiter d’une occasion pour mettre encore la main sur un autre milieu de terrain. Des mouvements qui ont fait dire à un journaliste anglais que Marco Verratti, toujours en proie à des problèmes de santé, pourrait être poussé vers la porte de sortie cet été. Mais pour quelle destination ?

Marco Verratti en route pour Chelsea ?

Dernièrement, les médias anglais avaient évoqué un intérêt de Thomas Tuchel pour Marco Verratti. Grand fan du milieu de terrain qu’il a eu sous ses ordres au PSG de 2018 à 2020, l’entraîneur allemand a demandé à la direction de Chelsea de tout mettre en oeuvre afin de le recruter cet été. Une possibilité que l’international italien de 28 ans n’écarte pas forcément. Et ce mercredi, Dean Jones, journaliste pour Eurosport UK, a lâché une petite bombe sur ce dossier.

Pour The Done Deal Show, le spécialiste mercato de l’Angleterre, Marco Verratti pourrait effectivement rejoindre son ancien coach chez les Blues d’ici la fin du mercato estival. « Attention à Marco Verratti. Le PSG est en train de faire des affaires intéressantes, donc Verratti à Chelsea, peut-être », a indiqué Dean Jones. Sous contrat jusqu’en 2024, Verratti est évalué à 55 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui n’est pas un véritable obstacle pour le nouveau champion d’Europe.