Mercato : Officiel, le fils de Zidane débarque en France

09 juin 2021

Zidane fait son grand retour en France. Non, ce n'est pas Zinédine, mais bien Enzo, son fils aîné. Le joueur formé au Real Madrid vient de s’engager avec Rodez, club qui évolue en Ligue 2, pour une durée d’un an, a annoncé le club sur son site internet, ce mercredi.

Le fils aîné de Zinédine Zidane, âgé de 26 ans, peinait à s’imposer en deuxième division espagnole avec Almeria. Pour relancer sa carrière et libre de tout contrat depuis octobre dernier, il a décidé de revenir en France et de parapher un contrat d’une saison avec le club de Rodez. Comme un retour aux sources, puisque l’Aveyron est d’où est originaire sa mère, Véronique. « Enzo rejoint le Rodez Aveyron Football avec humilité et l’envie de reprendre du plaisir », annonce le club. La famille Zidane est d'ailleurs proche de Rodez, puisque « Zizou » en est l'un des actionnaires depuis 2012.

En difficulté sur le plan sportif et financier, le Rodez Aveyron Football s’est justement relancé grâce à une hausse de capital et l’implication de Zinédine Zidane. « Doté de qualités techniques fortes, à l’aise dans les petits espaces et d’une frappe de balle précise, Enzo Zidane mettra toutes ses qualités au service du club Sang et Or », insiste le club.

Quel est le parcours d'Enzo Zidane ?

Naturalisé espagnol en 2006, Enzo Zidane est appelé en équipe d'Espagne des moins de 15 ans en 2009 et en équipe de France des moins de 19 ans, en 2014, sans pour autant jouer. Il a été formé au Real Madrid où il a signé professionnel en 2013. Depuis ses débuts avec l’équipe réserve le club madrilène en 2014, le milieu de terrain a connu différents clubs sans parvenir à s’imposer : Alavés en D2 espagnole (2017), le FC Lausanne sport en Suisse (2017-2018), le Rayo Majadahonda, en deuxième division espagnole (2018-2019), le CD Aves, en deuxième division portugaise (2019-2020) et enfin Almeria, en deuxième division espagnole (2020). Il portera désormais le numéro 5 à Rodez, club qui a terminé 15e cette saison en Ligue 2.