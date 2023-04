Publié par ALEXIS le 29 avril 2023 à 07:15

L’ ASSE et Rodez s’affrontent dans la lutte pour le maintien en Ligue 2, samedi. Didier Santini, entraîneur du club ruthénois s’attend à une finale.

Rodez-ASSE : Santini évoque une finale contre Saint-Etienne pour le maintien

L’ ASSE se déplacé en Aveyron pour affronter Rodez, lors de la 33e journée de Ligue 2, samedi à 19h. L’enjeu de cette confrontation est clair, il s’agit pour les deux adversaires de prendre des points pour assurer leur maintien. L’AS Saint-Etienne est 10e avec deux points d’avance sur Rodez (12e). En cas de victoire, les Verts creuseraient l’écart entre eux et les Rouge et Jaune. Mais si l’équipe de Laurent Batlles perd ce match, elle se ferait doubler au classement par celle de Didier Santini.

Vu l’enjeu de cette rencontre, l’entraîneur de Rodez évoque une finale dans le stade Paul-Lignon. « On a une belle finale à jouer contre l'un des clubs les plus mythiques de France. On va tout faire pour que ce soit une belle fête », a-t-il laissé entendre en conférence de presse d’avant-match, tout en prévenant ses joueurs : « L’équipe de l’ ASSE du match aller a totalement changé, au niveau tactique mais aussi mental. Face à une grosse équipe du championnat, il faudra voir comment notre équipe va réagir et se transcender grâce au public. »

Le match contre les Stéphanois n’est pas un match couperet pour les Ruthénois. En cas de défaite, ces derniers auront encore 5 matchs pour tenter de se maintenir. Didier Santini a d'ailleurs passé une consigne claire sur le sprint final dans la course au maintien. « On continue à bosser match par match pour aller chercher le maintien. Il faut rester dans nos principes et le travail, pour aborder au mieux chacune des finales qui nous attend. »