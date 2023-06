Après les graves incidents survenus le 2 juin dernier entre Bordeaux et Rodez, la décision de la LFP était attendue, et elle est enfin tombée.

Bordeaux-Rodez : Les Girondins perdent sur tapis vert, Rodez est maintenu

Le verdict de la LFP est tombé ce lundi, et il fait très très mal aux Girondins. Malgré les nombreux communiqués, le club présidé par Gérard Lopez n'a pas obtenu gain de cause, à savoir rejouer la rencontre pour espérer avoir une chance de remonter dans l'élite du football français. Pire encore, les Bordelais ont été déclarés perdants, ce qui offre les trois points à Rodez synonyme de maintien. Mais la Ligue ne s'est pas arrêtée là, Bordeaux écope d'un point ferme de pénalité, ainsi que d'une fermeture de la Tribune Sud pour deux matchs fermes plus deux avec sursis.

Les conséquences ne touchent pas que les Girondins de Bordeaux puisqu'avec le maintien confirmé de Rodez, Annecy est officiellement relégué en National malgré les multiples dénonciations de "tricheries" de la part de son président ces derniers jours.

Bordeaux contre-attaque et annonce vouloir saisir le CNOSF

Dans un énième communiqué publié juste après l'annonce de la LFP, les Girondins de Bordeaux font part de leur incompréhension et annoncent vouloir engager le CNOSF dans les plus brefs délais. "La Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence, écrit le club dans un communiqué. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive." Une chose est sûre, cette affaire va continuer à faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines heures.