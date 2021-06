PSG Mercato : Pochettino, le Qatar déjà fixé pour Zidane ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 08:20

Libre depuis son récent départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est annoncé au PSG comme le grand favori du Qatar pour prendre l'éventuelle succession de Mauricio Pochettino.

Mercato PSG : Zidane bientôt à la place de Pochettino ?

D’après les informations du site Le 10 Sport, le Qatar a fait de Zinedine Zidane son choix numéro 1 pour venir prendre les rênes du Paris Saint-Germain si Mauricio Pochettino venait à claquer la porte cet été. Pour convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid, l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, serait prêt à lui dérouler le tapis rouge avec des moyens illimités pour bâtir l’équipe de ses rêves dans la capitale.

D’ailleurs, des contacts auraient été initiés entre les décideurs parisiens et le champion du monde 1998. L’Émir en personne mènerait les négociations avec Zidane. Si dans la capitale l’éventualité d’une arrivée de l’ancien numéro 10 de l’équipe de France enchante déjà, ce n’est pas le cas du côté de Marseille.

Djibril Cissé : « je ne pense pas que Zidane soit PSG-compatible »

Marseillais de naissance, Zinedine Zidane risque de se faire beaucoup d’ennemis sur la Canebière s’il décidait de prendre la relève de Mauricio Pochetino sur le banc du Paris SG. Et ce n’est pas Djibril Cissé, ancien attaquant de l’équipe phocéenne, qui va dire le contraire.

« Que les gens soient contre l'arrivée de Zidane au PSG, ça ne me surprend pas du tout. Zidane est Marseillais, c'est peut-être un détail. Mais c'est quelque chose qui rentre dans la balance. Zidane a marqué Marseille. Il n'a jamais joué à l'OM, mais c'est un Marseillais. Le voir avec l'écusson du PSG, je ne le vois pas en tout cas… », a déclaré l’ancien international français au micro de la Chaîne L'Équipe.

« Ce serait ressenti comme une trahison à Marseille. Après, ça reste le PSG, c'est une équipe dure à refuser. Mais même au niveau du tempérament, et quand on voit ce qui se passe au PSG, je ne pense pas que Zizou soit PSG-compatible. C'est vrai que Zizou pourrait être l'un des seuls coachs, avec Guardiola, qui pourraient prendre le pouvoir à Paris, mais même… », a ajouté Djibril Cissé. Mais pour le moment, Mauricio Pochettino est lié au PSG jusqu’en 2022 et n’a pas encore officiellement demandé à partir selon son président Nasser Al-Khelaïfi.