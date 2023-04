Publié par ALEXIS le 28 avril 2023 à 16:19

En l’absence de Wadji à l' ASSE, Laurent Batlles va devoir trouver une solution en attaque à Rodez. Kader Bamba se propose aux cotés de Krasso.

ASSE : Kader Bamba veut jouer avec Krasso en l'absence de Wadji

Ibrahima Wadji est blessé et forfait pour le match de l’ ASSE contre Rodez, samedi à 19h. Jeudi, Laurent Batlles était inquiet en conférence de presse, vu qu’il ne sait pas encore la durée de l’indisponibilité de l’attaquant recruté cet été. « Gêné par une douleur à la cheville, Ibrahima Wadji a été suivi par le staff médical cette semaine. Celui-ci qui donnera son feu vert pour une reprise en fonction de l’évolution des sensations du joueur », a informé l’AS Saint-Etienne, dans son point médical.

Pour remplacer l’avant-centre sénégalais, Laurent Batlles dispose de plusieurs solutions. Il peut fait appel à Lenny Pintor, Dylan Chambost ou encore Kader Bamba, en soutien de Jean-Philippe Krasso.

Remis de ses pépins musculaires et entré en cours de jeu contre le FC Metz, samedi dernier, à la place de Victor Lobry, Kader Bamba se tient prêt pour prendre la place d’Ibrahima Wadji. « Je ne suis peut-être pas encore à 100%, mais je me sens plutôt bien », a-t-il rassuré en conférence de presse d'avant-match.

Le remuant ailier de l’ASSE s'est ensuite proposé aux côtés du buteur des Verts, en s’appuyant sur sa complémentarité avec ce dernier. « Quand on joue à deux meneurs, je suis plus sur le coté gauche, et quand je suis avec Jipé (Krasso), je suis derrière lui dans un rôle plus axial. Etre dans le cœur du jeu, ça me convient, surtout qu'avec Jipé c’est agréable de jouer. Il combine souvent, ça facilite les choses. » Prêté à l' ASSE par le FC Nantes, en janvier, Kader Bamba a joué 8 matches en Ligue 2, pour un but inscrit et une passe décisive délivrée.