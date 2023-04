Publié par ALEXIS le 28 avril 2023 à 19:19

Avant le déplacement de l’ ASSE à Rodez, Laurent Batlles a dévoilé un constat alarmant lors de la défaite face au FC Metz (1-3).

ASSE : Laurent Batlles, « je n'ai pas reconnu mon équipe »

L’ ASSE affronte Rodez, samedi à 19h, au stade Paul-Lignon, lors de la 33e journée de Ligue 2. Ce match arrive une semaine après la défaite des Verts à Geoffroy-Guichard contre le FC Metz. Une défaite qui a fait mal à Laurent Batlles, car selon lui, il n’a pas reconnu le visage de son équipe. « On n’a pas joué le match qu’on devait jouer. Je n'ai pas reconnu mon équipe. »

L’AS Saint-Etienne a concédé trois buts en l’espace d’un quart d’heure (10e, 12e et 26e). Un début de match catastrophique regretté par l’entraîneur de l’ ASSE. « On n’est pas bien entrés dans le match ! » Avec un peu de recul, Laurent Batlles a détecté le souci de son équipe contre le FC Metz. Il évoque une relâchement dû à la fatigue. En effet, les Verts avaient enchaîné 10 matches sans défaite, soit 3 nuls et 7 victoires.

Face au FC Metz, « on a été un peu émoussé »

« Le match de Grenoble Foot nous a coûté en termes d’intensité. J’ai revu plusieurs fois le match contre Metz, et je pense que si nos vingt premières minutes ont été compliquées c'est parce qu'on a été un peu émoussé », a fait remarquer Laurent Batlles. Pour démarrer une nouvelle série positive et bien finir la saison, le coach de l’ASSE a donné du temps de repos à ses joueurs.

Ils ont repris l’entraînement, mardi, par une séance légère et décontractée. « On a aussi essayé de récupérer, car je pense qu’il le fallait. Avoir de la fraîcheur en fin de saison est important. » Après Rodez, les Stéphanois affronteront respectivement Guingamp, le Stade Lavallois, l'US Quevilly Rouen, Caen et Valenciennes.