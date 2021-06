LOSC Mercato : Deux Dogues ciblés par un cador de Serie A

Publié par Ange A. le 10 juin 2021 à 07:00

Champion de France, le Lille OSC aura du mal à conserver son titre la saison prochaine. Après Mike Maignan, le LOSC pourrait perdre d’autres acteurs majeurs de son quatrième titre national.

Deux attaquants du LOSC sur les tablettes de l’Atalanta

Dix ans plus tard, le Lille OSC est parvenu à remporter le championnat. Mais la défense de ce titre s’annonce compliquée pour le LOSC. Outre le départ à venir de Christophe Galtier, la situation économique du club pourrait conduire à la vente de plusieurs joueurs cet été. Mike Maignan a déjà quitté le club nordiste pour l’AC Milan contre 13 millions d’euros hors bonus. Un autre Dogue pourrait également évoluer en Serie A la saison prochaine. Sky Italia révèle un intérêt de l’Atalanta Bergame pour Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné. Mais comme l’indique la publication italienne, La Dea ne compte passer à l’offensive pour l’un des deux ailiers lillois qu’en cas de départ de Josip Ilicic.

L’Atalanta déjà sur l’après-Ilicic

En baisse de régime lors du dernier exercice, l’attaquant slovène de 33 ans pourrait être vendu par le club bergamasque cet été. Recruté en 2017, il ne reste plus qu’un an de contrat au polyvalent avant-centre avec le 3e de Serie A. Au terme de la saison 2020-2021, Josip Ilicic a inscrit 7 buts et délivré 11 passes décisives en 38 matchs. C’est bien moins que ses 21 buts et 9 passes décisives en 34 apparitions lors de la campagne 2019-2020. S’agissant de Bamba et d’Ikoné, ils sont tous les deux sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2023. Le premier cité a scoré à 7 reprises et offert 11 assists lors de la saison écoulée. Quant au second, il a terminé le dernier exercice avec 7 réalisations et autant d’offrandes. Reste plus qu’à savoir vers lequel l’Atalanta va se tourner cet été. Outre ces pistes lilloises, le club italienne explore une moins onéreuse en Ligue 2. La Dea surveillerait également Janis Antiste, auteur de 8 buts et 4 passes en 35 rencontres avec le Toulouse FC.