À la recherche de plusieurs éléments offensifs durant ce mercato estival, l'OM aurait coché le nom d'un attaquant du LOSC libre de tout contrat.

Mercato OM : Marseille s'intéresse à Jonathan Bamba

L'OM continue d'explorer plusieurs pistes en cette fin du mois de juillet. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, Pablo Longoria est désormais à la recherche d'éléments offensifs pour renforcer l'attaque marseillaise cet été. En attendant de connaître la véritable issue dans le dossier Alexis Sanchez, le président olympien veut faire un coup énorme, en faisant venir un nom qui marquera le public du Vélodrome.

Ces dernières heures, Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé avec insistance du côté l'OM, et serait partant pour venir tout en acceptant de revoir son salaire à la baisse. Âgé de 34 ans, l'attaquant gabonais sort d'une saison très compliquée à Chelsea avec seulement 3 buts inscrits en 21 matchs toutes compétitions confondues. En parallèle de cette piste prestigieuse, Pablo Longoria et Javier Ribalata travaillent sur un ailier bien connu du championnat de France. En effet, selon les informations révélées par RMC Sport, l'OM serait très intéressé par Jonathan Bamba, lui qui est désormais libre de tout contrat après une saison moyenne à Lille.

L'OGC Nice et le Celta Vigo à la lutte pour Jonathan Bamba

L'OM n'est pas en pole position, bien au contraire. Comme indiqué par RMC Sport, l'OGC Nice et le Celta Vigo sont plus avancés dans le dossier, et luttent actuellement pour faire signer l'attaquant ivoirien de 27 ans. La source indique que le Gym propose un contrat de 3 ans et que Francesco Farioli a déjà validé son profil.

L'Union Berlin et le Los Angeles Galaxy restent eux aussi attentifs à la situation de Jonathan Bamba, et l'OM est encore loin de finaliser l'affaire. Des discussions devraient avoir lieu prochainement avec l'entourage du joueur pour tenter de le convaincre de rallier la cité phocéenne dans les jours à venir.