PSG Mercato : Wijnaldum, ça sent très bon pour le Paris SG !

Publié par Ange A. le 10 juin 2021 à 08:30

Le Paris Saint-Germain espère boucler quelques grosses signatures à zéro euro cet été. Le PSG touche notamment au but concernant le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool.

Le PSG proche du but pour Georginio Wijnaldum

Habitué à réaliser d’importantes dépenses lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain veut débourser moins cet été. La crise financière découlant de la Covid-19 n’est pas le seul facteur qui justifie cela. Plusieurs grands noms n’ont pas renouvelé leurs contrats avec leurs clubs et seront donc libres de s’engager ailleurs. Le PSG était déjà sur le coup pour Sergio Agüero et Eric Garcia. Si Paris a été devancé dans le dossier Agüero par le FC Barcelone, le club de la capitale entend doubler le Barça sur une autre piste. En fin de contrat à Liverpool Georginio Wijnaldum est lui aussi courtisé par les Franciliens et les Blaugranas. Mais aux dernières nouvelles, Leonardo a pris une longueur d’avance sur ses rivaux catalans.

Annonce imminente pour Wijnaldum ?

Le Parisien révèle en effet que Georginio Wijnaldum a passé sa visite médicale mercredi aux Pays-Bas. Le milieu néerlandais avait déjà donné son accord pour signer au Paris Saint-Germain. Le journal francilien annonce d’ailleurs que le milieu de 30 ans va parapher son contrat avec le PSG dans les prochaines heures. Une officialisation du club de la capitale devrait ensuite suivre une fois les documents ratifiés. L’international néerlandais (75 sélections/22 buts) deviendrait alors la première recrue de Mauricio Pochettino. Il va rallier la capitale une fois l’Euro terminé avec les Oranjes. Il est actuellement en sélection avec les siens en vue de préparer ce grand rendez-vous continental.