PSG Mercato : Mbappé répond à Al-Khelaïfi sur le recrutement

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2021 à 12:00

Interrogé récemment par L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a déclaré qu’il n’acceptera jamais un départ de Kylian Mbappé du PSG. Alerté, l’attaquant de 22 ans s’est prononcé sur les ambitions du mercato estival de son président.

Nasser Al-Khelaïfi interpelle Kylian Mbappé

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est en négociations avec ses dirigeants du PSG en vue d’une prolongation. Mais après plusieurs mois de discussions, l’international français n’a toujours pas dit oui au Paris Saint-Germain malgré les multiples offres de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Et pour cause, l’ancien buteur de l’AS Monaco réclame une équipe à la hauteur de ses ambitions. S’il est prêt à faire les efforts nécessaires afin d’améliorer considérablement l’effectif de l' entraîneur Mauricio Pochettino, le président du PSG refuse toutefois que le champion du monde 2018 s’érige en directeur sportif.

« Le recrutement pourrait-il faire basculer Mbappé pour sa prolongation ? S'il dit ça, c'est qu'il veut gagner. C'est un winner et, à la vérité, ce n'est pas une mauvaise chose. On est ambitieux, nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça, car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1 », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi. De son côté, le meilleur buteur de la saison en Ligue 1 confirme ses ambitions et réitère sa demande à sa direction.

Mbappé à Al-Khelaïfi : « vous prendrez quels joueurs cet été ? »

Dans un entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé a réitéré son ambition pour la Ligue des Champions. S’il n’a pas encore renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain, le coéquipier de Neymar avoue ouvertement qu’il veut faire partie d’une équipe capable de soulever dans un avenir proche la coupe aux grandes oreilles. Le recrutement du PSG aura donc tout son pesant d’or dans sa décision de rester ou non.

« La question que j’aimerais poser à Nasser Al-Khelaïfi ? C'est celle que je lui pose depuis quelque temps : « Vous prendrez quels joueurs cet été ? » », a lancé le protégé de Didier Deschamps. Nasser Al-Khelaïfi sait donc ce qui lui reste à faire. Il aura bien une réponse à donner au joueur de foot avant de le faire prolonger. Autrement, les chances du Real Madrid d'obtenir son transfert en fin de saison prochaine seront grandes.

Il faut noter que plusieurs autres clubs surveillent la situation de Kylian Mbappé. Manchester United, Manchester City, la Juventus et même le FC Barcelone sont regardants de la situation du joueur aux 27 buts en 31 matches de Ligue 1 cette saison. La terreur française des défenses adverses ne se presse en tout cas pas pour signer malgré l'attente des supporters parisiens.