OL Mercato : Le Barça confirme l'arrivée de Memphis Depay

Publié par Ange A. le 13 juin 2021 à 07:30

Attendu depuis l’été dernier par Ronald Koeman, Memphis Depay va rejoindre le FC Barcelone après l’Euro. Le Barça a fortuitement lâché un indice qui ne laisse pas de place au doute.

La signature de Depay au Barça trahie par une fuite

L’histoire entre l’Olympique Lyonnais et Memphis Depay est bel et bien terminée. L’attaquant néerlandais se dirige vers le FC Barcelone. Si un intérêt de la Juventus de Turin a récemment été dévoilé, c’est bien le Barça qui va accueillir le joueur de 27 ans. Le contrat juteux proposé par le club italien n’aura pas suffi pour doubler les Blaugranas. Une fuite sur la boutique en ligne officielle du club a confirmé que l’ancien capitaine de Lyon va évoluer au Camp Nou la saison prochaine. En effet, le maillot de l’international néerlandais a été mis en vente sur le site du club catalan. Il est vendu à 160 euros l’unité sur la plateforme. Il s’agit d’un indice qui prouve à suffire que le natif de Moordrecht sera Blaugrana la saison prochaine. Quelques heures avant l’officialisation d’Eric Garcia, son maillot était déjà vendu au même tarif sur le site du club.

Des retrouvailles en vue avec Ronald Koeman

Récemment conforté sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman va accueillir sa recrue tant attendue. Depuis sa nomination l’été dernier, le technicien hollandais souhaitait recruter son jeune compatriote. Faute de liquidités, les Blaugranas n’avaient pas pu exaucer leur nouvel entraîneur il y a un an. Désormais, il ne manque plus que l’officialisation du club catalan pour confirmer les retrouvailles entre les deux hommes. Pour la presse locale, le Barça va communiquer sur l’arrivée de Memphis Depay lundi. Il sera alors le troisième joueur libre à rejoindre les Culés cet été après Sergio Agüero et Garcia, tous deux arrivés de Manchester City.