PSG Mercato : Real, Benzema en remet une couche pour Mbappé

14 juin 2021

De retour en équipe de France, Karim Benzema apprécie travailler aux côtés de Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid ne manque pas d’éloges au sujet de son jeune homologue dont l’avenir reste incertain au PSG.

Karim Benzema encense encore Kylian Mbappé

Six ans après, Karim Benzema est de retour en équipe de France. L’attaquant du Real Madrid a été convoqué pour l’Euro 2020. Les Bleus font leur entrée en lice mardi contre l’Allemagne. En marge de cette rencontre, le joueur du Real Madrid s’est de nouveau confié au sujet de Kylian Mbappé. L’ancien de l’Olympique Lyonnais apprécie travailler avec l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Pour son jeune âge, il fait déjà partie des meilleurs. J’aime beaucoup jouer avec lui, je prends beaucoup de plaisir parce que c’est quelqu’un qui peut faire la différence à tout moment. Il va vite, il sait jouer en une touche, il sait décrocher, il sait tout faire. C’est important pour l’équipe de France d’avoir un joueur comme lui », a déclaré l’avant-centre sur Téléfoot.

Des retrouvailles en vue au Real ?

Cette sortie intervient quelques jours après une autre dans laquelle Karim Benzema s’était exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que le champion du monde tricolore rechigne à prolonger avec le Paris Saint-Germain, KB9 a ouvert la porte à une arrivée au Real Madrid à son jeune compère d’attaque. Celui-ci se livre d’ailleurs depuis quelques jours à une véritable passe d’armes verbale avec son président Nasser Al-Khelaïfi. Récemment interrogé par France Football, le natif de Bondy a encore refroidi ses dirigeants au sujet de son avenir parisien. « Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », a notamment lancé le crack de 22 ans.