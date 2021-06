ASSE Mercato : Une signature à 0€ bouclée chez les Verts ?

Publié par Ange A. le 15 juin 2021 à 04:30

Si plusieurs départs sont annoncés à l’ ASSE cet été, Claude Puel veut relancer certains éléments. C’est dans ce sens qu’un jeune plus utilisé en équipe première depuis un an et demi aurait rempilé en douce.

Un jeune attaquant de l’ ASSE prolongé en douce ?

L’AS Saint-Étienne va enregistrer de nombreux départs au mercato estival. Claude Puel compte en effet reconduire son opération dégraissage. Outre certains joueurs en fin de contrat, comme Debuchy et Monnet-Paquet, le coach de l’ ASSE compte se séparer d’autres éléments dont les contrats sont encore valides. Plus utilisé chez les A depuis février 2020, Edmilson Correia semblait un candidat au départ, un an avant l’expiration de son bail. Mais comme le révèle But Football, le jeune avant-centre est parti pour rester stéphanois. Le média spécialisé indique même qu’une prolongation a été offerte au Bissau-Guinéen. Une véritable surprise alors qu’il aurait pu faire l’objet d’une vente.

Un départ tout de même dans les tuyaux pour Edmilson

Écarté de l’équipe première, Edmilson Correia évolue depuis avec l’équipe réserve de l’AS Saint-Étienne. Il n’a disputé que 7 matchs avec les seniors et inscrit un but depuis son arrivée à l’ ASSE. Prolongé, le jeune attaquant devrait tout de même quitter le Forez comme l’indique la source. Le joueur de 21 ans devrait faire l’objet d’un prêt cet été. Les Verts souhaitent que leur jeune attaquant engrange davantage du temps de jeu et passe un palier dans sa carrière. Reste plus qu’à savoir où il va évoluer la saison prochaine.