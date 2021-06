ASSE Mercato : Première offre de Sainté pour un attaquant

Publié par ALEXIS le 14 juin 2021 à 12:00

L’ ASSE est toujours en course pour recruter l’attaquant de Trabzonspor, Caleb Ekuban. Les Stéphanois ont matérialisé leur intérêt par une première offre nettement inférieure aux exigences du club turc.

L' ASSE propose 4 M€ pour Caleb Ekuban

À la recherche d’un attaquant de pointe, l’ ASSE s'est positionné sur un buteur de Trabzonspor en Turquie. En effet, Claude Puel tente le coup pour recruter Caleb Ekuban. Pour ce faire, l'AS Saint-Etienne a transmis une proposition de 4 millions d’euros à la direction de Trabzonspor, d’après les indiscrétions du média Milliyet. Ce montant est nettement inférieur au montant espéré par le club basé à Trabzon. La source fait savoir que les dirigeants turcs ont fixé l’indemnité de transfert de l'international ghanéen (9 sélections) à 7 millions d’euros. Une somme que les Verts ne peuvent pas investir dans le transfert d'un seul joueur, vu leur maigre budget de recrutement cet été.

Un attaquant titulaire à Trabzonspor

Caleb Ekuban est un attaquant de 27 ans né en Italie et formé au Chievo Vérone. Après quatre prêts consécutifs entre 2013 et 2017, il a été transféré par le club véronais à Leeds United en juillet 2017. Mais il n’a jamais réussi à s’imposer en Angleterre. Prêté à Trabzonspor lors de l’exercice 2018-2019, le Ghanéen a finalement été transféré pour un million d’euros. En 32 matchs de Süper Lig disputés la saison dernière, Caleb Ekuban a marqué 10 buts et délivré 4 passes décisives. Il faut noter que le joueur courtisé par l’ ASSE est un crack de Trabzonspor. Il a été titulaire 32 fois en championnat pour autant d’apparitions.