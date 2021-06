RC Lens Mercato : Officiel, un nouvel entraîneur débarque à Lens

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2021 à 14:30

Non, le RC Lens n’a pas mis fin aux fonctions de Franck Haise sur son banc. Toutefois, les Sang et Or se sont attachés les services d’un nouvel entraîneur pour préparer le futur.

Mercato RC Lens : Eric Sikora est de retour au club !

Trois ans après son départ en 2018, Eric Sikora fait son retour au RC Lens. Après quelques années sans réelles fonctions, l’ancien latéral droit emblématique des Sang et Or reprend du service, a annoncé le club nordiste. Le technicien de 53 ans signe son retour au centre d'entraînement de La Gailette pour prendre en main les U19 Nationaux du Racing, un poste qu'il a d’ailleurs déjà occupé par le passé. Le président Joseph Oughourlian a annoncé la bonne nouvelle lundi dans un communiqué publié sur son site officiel.

« Emblématique figure lensoise, Eric Sikora est de retour au RC Lens ! Sous la houlette du Directeur de la formation Eric Assadourian, il intègre l’équipe des éducateurs sang et or, et porte la casquette d’entraîneur des U19. Une mission qui n’est pas inconnue pour Siko’ qui a déjà œuvré avec succès par le passé auprès des équipes de jeunes du Racing », a écrit le RCL. Un retour vivement salué par le principal concerné.

Les premiers mots d’Eric Sikora après son retour

Après une dernière expérience en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle du RC Lens (2017-2018), Eric Sikora renoue avec la formation. Une nouvelle aventure qui réjouit au plus haut point le natif de Courrières.

« Eric Assadourian (responsable de la formation NDLR) m’a demandé si cela m’intéresserait de revenir travailler avec la formation lensoise. J’ai tout de suite accepté. Le projet a ensuite été exposé aux dirigeants du club qui l’ont validé. Le club veut travailler avec des personnes en qui il peut avoir confiance et qui bossent. Je pense qu’auparavant, j’avais fait du bon boulot à la formation, et même en pro malgré un contexte difficile. Je suis heureux de revenir ici, même si je n’avais pas vraiment quitté le club. Mais entre venir voir des personnes que j’apprécie et de nouveau y travailler, c’est complètement différent », a déclaré EricSikora sur le site du RCL.