OM Mercato : Pablo Longoria réalise un coup exceptionnel !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2021 à 17:20

Pablo Longoria, le président de l’ OM, est bien décidé à mettre à la disposition de Jorge Sampaoli une équipe compétitive pour la saison prochaine. En plein mercato estival, le patron du club phocéen multiplie les offensives pour améliorer son effectif.

Mercato OM : Pablo Longoria arrache un accord précieux

Alors que Duje Caleta-Car est annoncé sur le départ, Pablo Longoria veut consolider la défense de l’Olympique de Marseille. C'est même l’un de ses plus gros chantiers durant ce mercato. Si les noms de David Luiz et de Samuel Umtiti sont dernièrement évoqués par les médias étrangers et locaux, le président de l’ OM avait également à coeur de boucler un dossier interne auquel tient énormément son entraîneur Jorge Sampaoli. Et d’après les informations de Kicker, le dirigeant espagnol est sur le point de parvenir à ses fins.

Selon le média allemand, l’ OM et le Borussia Dortmund se sont mis d’accord pour le transfert définitif de Leonardo Balerdi. Prêté cette saison avec une option d’achat fixée à 14 millions d’euros, le défenseur central argentin a rapidement trouvé ses marques à Marseille. Les dirigeants de l’ OM ont donc pris la résolution de lever son option. Pablo Longoria y est parvenu en négociant finalement son prix pour 11 millions d’euros. Une bonne nouvelle donc pour le joueur de 22 ans qui n’a jamais caché son envie de poursuivre l’aventure sur la Canebière.

Leonardo Balerdi voulait rester à Marseille

Arrivé en juillet dernier, Leonardo Balerdi a retrouvé des couleurs en Ligue 1 sous le maillot de l’ OM. Dans une interview accordée au quotidien Dauphiné Libéré, l’ancien défenseur de Boca Juniors a publiquement avoué qu’il souhaitait rester à l’Olympique de Marseille. « J’aimerais rester à l’OM, car j’ai acquis beaucoup de confiance ici. Il y a un bon projet sportif futur. J’aimerais en faire partie et apporter mon aide. Les deux clubs doivent négocier pour trouver un accord. J’ai une très bonne relation avec le coach. J’en avais déjà une très bonne avec lui quand j’étais sparring-partner avec l’Argentine avant le Mondial 2018 (Sampaoli était le sélectionneur) et c’est aussi le cas à Marseille. Nous sommes Argentins, en France : il y a une bonne connexion », avait confié le jeune compatriote de Lionel Messi. Avec cet accord, Pablo Longoria confirme ses ambitions pour la saison prochaine.