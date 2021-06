OL Mercato : Un nouveau départ officialisé à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 17 juin 2021 à 10:33

Après le départ libre de Memphis Depay, l’ OL a officialisé le départ d’un jeune joueur sorti de son centre de formation. Il a été envoyé au Dijon FCO en Ligue 1 pour la saison 2021-2022.

OL : Yaya Soumaré à Dijon pour la saison 2021-2022

Yaya Soumaré, jeune attaquant formé à l’ OL, jouera sous les couleurs du Dijon FCO la saison prochaine. Il est prêté au club relégué en Ligue 1 pour un an, mais son contrat n’est pas assorti d’une option d’achat selon la précision du club rhodanien. « L’Olympique Lyonnais informe du prêt sans option d’achat de Yaya Soumaré au Dijon FCO pour la saison 2021-2022. […] L’ OL souhaite une bonne saison et beaucoup de réussite à l’ailier droit de 21 ans dans ce nouveau défi », a fait savoir le club de Jean-Michel Aulas. Il faut indiquer que la pépite lyonnaise est sous contrat à Lyon jusqu'à fin juin 2023 et son coût est évalué à 400 000 €.

Seulement 3 apparitions en Ligue 1 avec Lyon

Yaya Soumaré a fait toutes ses classes à l’académie de Lyon entre 2015 et 2020, en provenance de l’ASM Vénissieux. Après avoir franchi tous les paliers avec les Gones, il avait signé son premier contrat professionnel en avril 2020. Le natif de Vénissieux avait ensuite fait sa première apparition en Ligue 1 en décembre dernier face au FC Nantes. Le joueur de la génération 2000 de l’académie de l’ OL a disputé quatre bouts de matchs cette saison, soit trois en Ligue 1 et un en coupe de France.

Pour être plus précis, Yaya Soumaré a joué la dernière minute des deux confrontations avec le FC Nantes (aller et retour) et le match contre le FC Lorient en championnat. En coupe de France, il a joué 8 minutes contre le Red Star FC en 8e de finale.