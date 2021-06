Mercato PSG : Kylian Mbappé attendu par le Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 19:25

Kylian Mbappé revient à la Une de l’actualité mercato PSG malgré sa présence actuelle sous le maillot de l’équipe de France. Le Real Madrid attend un mouvement du buteur parisien.

Mercato PSG : Le Real laisse le soin à Mbappé d'annoncer la nouvelle

Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé. Florentino Perez a beau entretenir de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, il ne se prive pas de stratégies pour enrôler l’attaquant du club Parisien. Jusqu’à ce jour, le joueur offensif du Paris St Germain n’a pas encore répondu à la dernière proposition de contrat de ses dirigeants. Alors qu’approche la fin de son engagement avec le club de la capitale, l’international français ne se presse guère d’annoncer une décision sur son envie de rester ou de partir à ses dirigeants.

Pour la presse française et espagnole, l’ancien joueur de l’As Monaco ne compte pas rester au Paris SG. Il aurait autrement donné sa position à la direction de l’équipe parisienne qui lui a déjà fait trois propositions pour prolonger son bail, lequel prendra fin le 30 juin 2021. Neymar Jr, son coéquipier avec qui il est arrivé au club parisien le même mercato estival, a déjà signé son nouveau contrat. L’attaquant brésilien est désormais lié au Parc des Princes jusqu’en juin 2025 avec une année supplémentaire en option.

Les Madrilènes prêts à faire une proposition aux Parisiens

S’il est si patient ou silencieux sur la question de son avenir, ce serait en réalité parce que le Bondynois envisage un transfert au Real Madrid, club entraîné il y a encore quelques semaines par son idole Zinédine Zidane. Avec le départ de ce dernier du banc de touche du club de football espagnol, beaucoup imaginaient un changement de comportement chez Mbappé. Rien n’y fait, le buteur semble toujours aussi déterminé à faire planer le doute sur son avenir.

Selon la presse espagnole et AS, plus précisément, Florentino Perez attend un signal de Kylian Mbappé pour dérouler son plan. Le dirigeant madrilène, ne souhaitant pas se brouiller avec les Qataris du Paris Saint-Germain, laisserait le soin à l’attaquant d’annoncer à ses dirigeants sa volonté de quitter leur club. Une fois cette annonce faite à la haute direction du principal club de foot de Paris, les responsables du Real prévoient d’entrer en scène en évoquant la suite de leur plan avec Leonardo et son président Nasser Al-Khelaïfi.

Le président Parisien l’a déjà dit, Mbappé ne partira pas du PSG lors de ce mercato foot. Il croit le joueur désireux de rester au Paris SG, mais si toutefois il refusait de prolonger son contrat, il irait quand même au bout de son actuel engagement, soit jusqu’en juin 2021. L’option de Florentino Perez de faire une offre une fois que le joueur aura prévenu sa direction de son éventuelle envie de partir s’annonce donc déjà compromise. Malgré les difficultés financières que connaissent les différents clubs de football, le Paris SG est un des plus solides du moment. Une offre, même supérieure à 100 millions d'euros, pour l'année restante de contrat du joueur, pourrait être refoulée.

Transfert PSG : Les cibles palliatives du Paris SG

Si toutefois la situation venait à échapper à la direction parisienne, l'idée de recruter Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi reste une option activable. Le portugais ne semble pas aussi bien qu'il voudrait à la Juventus Turin quand l'Argentin attend toujours de voir les ambitions des dirigeants du FC Barcelone avant de signer un nouveau contrat.