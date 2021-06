PSG Mercato : L’arrivée de Cristiano Ronaldo confirmée !

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 11:01

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo n’est plus le bienvenu à la Juventus de Turin aux yeux du nouvel entraîneur Massimiliano Allegri. Annoncé dans les plans du PSG et de Manchester United, l’attaquant portugais se dirige plus vers une arrivée en France. L’Italie y croit.

Mercato PSG : Cristiano Ronaldo a fait son choix

Même s’il a dernièrement laissé planer le doute sur son avenir, Cristiano Ronaldo, indésirable à la Juventus de Turin, privilégie un transfert au Paris Saint-Germain plutôt que d’être considéré comme un plan B par son ancien club Manchester United, en à croire La Gazzetta dello Sport. Courtisan de longue date de la star portugaise, l’Émir du Qatar, propriétaire du club parisien, est disposé à lui garantir le même salaire que celui qu'il touche à la Juve, soit 31 millions d’euros par saison.

Alors que les Red Devils ne lui proposaient que 20 millions d’euros annuels. À 36 ans et se sentant toujours capable d’évoluer au plus haut niveau, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid a donc pris la résolution de rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino s’il quittait Turin cet été. Et cela tombe bien puisque selon un journaliste italien, le PSG est à ce jour l’hypothèse la plus probable pour Ronaldo.

Cristiano Ronaldo déjà promis au PSG ?

« Mon avenir ? Je joue à un haut niveau depuis 18 ans, je ne pense même pas que cela me dérange. Si je commençais maintenant, à 18 ou 19 ans, je ne dormirais probablement pas la nuit en pensant à mon avenir. Mais maintenant, à 36 ans... Quoi qu'il arrive, ce sera le meilleur. Peu importe que je reste ou que je parte, ce n'est pas le plus important maintenant », a déclaré Cristiano Ronaldo avant l’entrée en lice du Portugal pour l’Euro contre la Hongrie (3-0).

Poussé vers la sortie par Massimiliano Allegri, le quintuple Ballon d’Or est clairement sur le départ du côté de la Juventus de Turin. S’il ne sait pas encore dans quel club il va évoluer la saison prochaine, Ronaldo ira au Paris SG si la Juve décide de le vendre durant ce mercato estival, selon Carlo Laudisa. « Son agent Jorge Mendes regarde autour. L'hypothèse la plus probable, en cas de vente, est le PSG, tandis que Manchester United est hors jeu, ayant demandé à CR7 de réduire son salaire. La Juventus se prépare aussi à ce que Ronaldo honore la dernière année de son contrat avec les Bianconeri. Son avenir sera scellé après l'Euro », a expliqué le journaliste de La Gazzetta dello Sport lors d'un entretien accordé à Radio Punto Nuovo.

En attendant, le principal concerné assure que « le plus important » pour le moment « est de se concentrer sur l'équipe nationale, une compétition de cette ampleur ne se joue pas tous les jours, je vais jouer le cinquième Championnat d'Europe, mais dans ma tête c'est comme si c'était le premier » Affaire à suivre…