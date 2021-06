LOSC Mercato : Coup de pression de Létang sur Nice pour Galtier

Publié par ALEXIS le 18 juin 2021 à 12:23

Christophe Galtier a annoncé son départ du LOSC, mais il n’a toujours pas rejoint l’OGC Nice, club où il est pressenti depuis son annonce. Impatiente, la direction lilloise a mis un coup de pression sur les Niçois afin de les inviter à rendre leur décision finale sur leur intérêt pour l’entraîneur qui a remporté le championnat de France.

LOSC : Létang attend l'offre de l'OGC Nice pour Galtier

Champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier a décidé de ne pas aller au bout de son bail qui expire le 30 juin 2022. En effet, il ne veut pas faire la saison de trop, après quatre saisons au club. Séduit par le projet sportif de l’OGC Nice, le technicien de Lille OSC devrait rejoindre le club azuréen. Sauf que le club nordiste ne veut pas le laisser filer librement, car il est sous contrat. Le président des Gones, Olivier Létang, demande une indemnité de transfert. Pour se donner le temps de remplacer Christophe Galtier, la direction lilloise souhaite que le Gym clarifie le plus rapidement possible sa position pour l'entraîneur.

Il ne faut pas oublier qu'en cas de départ de Galtier comme il le souhaite, les Lillois devront trouver un nouvel entraîneur. Et le temps presse, car la reprise des entraînements au LOSC est prévue le 25 juin. « Pour moi, il y a un deuxième préjudice majeur. Nous sommes le 18 juin. Mon club a une saison à préparer. Je n'ai discuté avec aucun autre entraîneur », a expliqué Olivier Létang dans L’Équipe. « J'aimerais que l'on respecte le club. J'aurais apprécié que l'on me contacte plus tôt », a-t-il ensuite déploré. Si l’on en croît le quotidien sportif, le dirigeant du LOSC a appelé les responsables de l’OGC Nice les 15 et 16 juin pour leur mettre un coup de pression.