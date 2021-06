AS Monaco Mercato : Kovac vise une star du Bayern Munich

Publié par ALEXIS le 18 juin 2021 à 18:32

Pour renforcer la défense de l’AS Monaco, son entraîneur Niko Kovac pense à l’un de ses anciens poulains en fin de contrat au Bayern Munich.

AS Monaco : Niko Kovac veut attirer Boateng sur le Rocher

Coach de l’AS Monaco, Niko Kovac veut du solide dans la défense monégasque pour viser plus haut que la 3e place de Ligue 1 de la saison dernière. Il viserait Jérôme Boateng qu’il a eu sous ses ordres au Bayern Munich lors de la saison 2018-2019. Foot Mercato apprend que l’entraîneur de l'ASM s’active en coulisses pour recruter le défenseur central. Le technicien croate veut en effet saisir l’opportunité de s’offrir un joueur doté d’une grande expérience du haut niveau, sans payer d’indemnité de transfert.

Jérôme Boateng est en fin de contrat en Bavière et la direction du Bayern n’a pas souhaité prolonger son bail qui expire le 30 juin 2021. La source indique que « rien n’est encore acté », mais les négociations entre l’AS Monaco et l’international allemand (76 sélections) se poursuivent. Mieux, elles « progressent » selon la précision de la source, qui évoque un an de contrat proposé au joueur de 32 ans.

Le coach de l'ASM compte sur l'expérience du défenseur

Libre de tout engagement, Jérôme Boateng est une vraie opportunité pour Niko Kovac. L’arrière axial pourrait ainsi apporter son expérience aux jeunes Benoît Badiashile (20 ans) et Axel Disasi (23 ans), et même à Guillermo Maripán (27 ans), qui a découvert le championnat européen seulement en 2017 au Deportivo Alavés en Liga (Espagne). Jérôme Boateng joue au Bayern Munich depuis juillet 2011. Son transfert de Manchester City avait été conclu à 13,5 M€. Sa cote est aujourd'hui estimée à 8,5 M€. En dix saisons consécutives sous le maillot du club bavarois, le natif de Berlin a joué 363 matchs, toutes compétitions confondues, a inscrit 10 buts et délivré 25 passes décisives.