Après la défaite à Nice (3-1), Laurent Blanc espère un effectif plus compétitif la saison prochaine. L'entraîneur rhodanien fait confiance à John Textor.

La fin d'une triste saison pour l'OL. Battu à Nice lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-1), le club dirigé par Laurent Blanc a logiquement dit adieu à ses espoirs d'Europe. Dominé de la tête et des épaules par une équipe qui n'avait plus rien à jouer (9ème au coup d'envoi), il termine à la septième position et ne jouera pas de coupe d'Europe pour la deuxième saison consécutive.

John Textor, le propriétaire et président de l'Olympique Lyonnais, veut apprendre de cet échec. Des promesses ont été faites pour la saison prochaine, notamment l'ajout de fonds supplémentaires pour rendre l'équipe plus compétitive. Maintenu au poste d'entraîneur par l'homme d'affaires américain, Laurent Blanc lui fait confiance et espère du lourd : « On va bien analyser la saison, voir où on peut améliorer le groupe et l’équipe et prendre une direction et une stratégie, avec une ambition qui j’espère sera conséquente parce que Lyon a besoin d’être ambitieux » a-t-il confié à Prime Video.

Laurent Blanc attend des explications de John Textor

Certes, John Textor a annoncé des changements pour la saison prochaine. Mais comment pourra-t-il améliorer l'équipe, sans qualification en coupe d'Europe ? Laurent Blanc attend des explications de sa part. « Les ambitions ? Si vous voyez Monsieur Textor, vous lui demandez, la même question que vous m’avez posé à moi. Vous savez que Lyon est dans une situation un peu particulière et vous savez qu’à ce type de question, l’entraîneur que je suis ne peut pas répondre. Mais il (Textor) vous répondra avec grand plaisir, je pense » a-t-il poursuivi auprès de Prime Video.

Pour renforcer l'effectif, la vente de joueurs semble une des solutions. Cela tombe bien, car plusieurs éléments de l'OL sont pressentis sur le départ cet été (Jérôme Boateng, Moussa Dembélé...). Malheureusement, la plupart d'entre eux devraient partir libres. C'est le cas de Houssem Aouar. Le milieu de terrain de 24 ans, bien qu'estimé à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt, arrive en fin de contrat le 30 juin. Son départ, annoncé par le journaliste Fabrizio Romano, va être un gros coup dur pour Lyon qui espérait le vendre à bon prix l'été dernier.