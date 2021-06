PSG Mercato : Un nouvel entraîneur nommé la semaine prochaine

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2021 à 16:11

Comme l’a annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG va vivre un mercato des plus actifs cet été. D’ailleurs, le club de la capitale devrait s’attacher les services d’un nouvel entraîneur la semaine prochaine.

Le PSG cherche le successeur d’Olivier Echouafni

Malgré un titre de championne de France après quatorze années de domination sans partage de l’Olympique Lyonnais, l’équipe féminine du Paris-Saint-Germain s’est séparée de son entraîneur Olivier Echouafni.

« Arrivé au Paris Saint-Germain en juin 2018, Olivier Echouafni aura effectué 92 matches sur le banc des Rouge et Bleu. Au cours de ces trois saisons, l’entraîneur parisien et son staff technique accéderont à une finale de Coupe de France, deux demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League et remporteront le Championnat de France 2021. Un titre historique qui marquera le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain souhaite remercier chaleureusement Olivier pour la qualité de son travail à la tête de la Section Féminine et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière d’entraîneur », a écrit le Paris SG dans son communiqué officiel d’adieu à l’entraîneur français.

En fin de contrat, Echouafni n’a donc pas été prolongé et le PSG cherche désormais un autre manager pour son équipe féminine. Toutefois, si plusieurs noms sont déjà cités, aucune décision ne devrait être prise maintenant.

Gérard Prêcheur et Bernard Mendy hors course

Une semaine après le départ d'Olivier Echouafni, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas nommé un nouvel entraîneur sur le banc de son équipe féminine. Vendredi soir, la radio France Bleu Paris a livré quelques indiscrétions sur ce dossier. En effet, Bruno Salomon assure que malgré tous les noms cités par les différents médias pour la succession d’Echouafni, les dirigeants parisiens ne dévoileront pas le nom du prochain entraîneur de l'équipe féminine avant la semaine prochaine.

Toujours selon le spécialiste du PSG, Gérard Prêcheur, annoncé comme le grand favori pour le poste, ne devrait pas être nommé par le nouveau directeur sportif des féminines, Ulrich Ramé. Toujours selon Bruno Salomon, le remplaçant d’Olivier Echouafni ne sera pas non plus son adjoint Bernard Mendy. Candidat au poste, l’ancien arrière gauche parisien n'a pas été retenu pour le poste de numéro 1, mais devrait continuer à seconder le prochain coach. Dernièrement, les noms de Cédric Vassort, actuel sélectionneur de l'équipe de France militaire, et celui de Rafael Navarro, coach adjoint du FC Barcelone, ont été évoqués par les médias.

Affaire à suivre donc…