ASSE Mercato : Une pépite des Verts plutôt vers la Ligue 2 ?

Publié par Ange A. le 21 juin 2021 à 03:30

L’AS Saint-Étienne s’attend à une importante vague de départs cet été. Annoncé à l’étranger, un jeune défenseur de l’ ASSE pourrait plutôt poser ses valises en Ligue 2 durant le mercato estival.

Un départ vers la Ligue 2 dans les tuyaux à l’ ASSE ?

Comme l’été dernier, Claude Puel entend réduire la taille pléthorique de son effectif. Le coach de l’AS Saint-Étienne souhaite se séparer de nombreux indésirables pour diminuer son effectif et la masse salariale du club. Plusieurs départs sont ainsi attendus chez les Verts cet été. Des cadres en fin de contrat comme le capitaine Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet sont notamment annoncés sur le départ. Idem pour Romain Hamouma qui n’a pas reçu d’offre formelle de prolongation. Des jeunes ne sont pas épargnés par l’opération que compte mener le coach de l’ ASSE. À un an de la fin de son contrat, Bryan Djile Nokoue est un candidat au départ à Saint-Étienne. Annoncé sur les tablettes d’un club croate, le latéral de 19 ans pourrait plutôt rejoindre la Ligue 2.

Niort en pole pour récupérer Nokoue cet été ?

Le Lokomotiv Zagreb était présenté comme la future destination de Bryan Djile Nokoue. Un contrat de trois ans était notamment évoqué. Une place de titulaire semblait également promise à l’international U19 du Cameroun. Mais selon le média pro-stéphanois AboutSainté, le latéral droit pourrait se relancer chez les Chamois Niortais. Cependant, la source locale indique le pensionnaire de Ligue 2 devra cravacher pour obtenir sa signature. Le club croate reste en pole dans ce dossier, notamment au vu des garanties qu’il propose au jeune de l’ ASSE. L’avenir de Nokoue sera fixé début juillet. Une rencontre avec ses dirigeants est annoncée après la reprise officielle du club ligérien programmé le 28 juin.