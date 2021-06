Mercato : un joueur promet de quitter la Juventus !

Publié par Gary SLM le 21 juin 2021 à 01:48

Le mercato estival 2021 ne fera pas que des heureux, surtout à la Juventus Turin où des pointures cherchent à claquer la porte de sortie. Un joueur vient d’annoncer ses intentions.

Mercato : La Juventus devrait perdre du monde

Le nom de la Juventus Turin a été propulsé au-devant de l’actualité mercato par un de ses joueurs importants. Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo dans ce club est plus qu’incertain, Aaron Ramsey annonce son intention de partir de l’équipe italienne dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain gallois de 30 ans est à bout de patience. Il a déclaré après le match nul de son pays face à la Suisse (1-1), qu’il allait partir de Turin et qu’il ferait tout pour.

Aaron Ramsey catégorique sur son avenir

« Ces deux dernières saisons ont été frustrantes pour moi, pas seulement à cause des blessures, mais aussi pour plein d’autres facteurs et beaucoup de changements auxquels je ne me suis pas adapté », a fait savoir Aaron Ramsey avant d’ajouter : « Je vais faire tout mon possible pour quitter la Juventus et retourner dans un club où je me sens bien et où je pourrai retrouver la confiance dans mon football ».

Cette annonce est similaire aux plans de Cristiano Ronaldo qu’on sait en désaccord avec les dirigeants de ce club qu’il pourrait lui aussi quitter avant la fermeture du marché des transferts. Aaron Ramsey était un joueur d'Arsenal lorsqu'il s'est engagé avec la Juventus Turin. Sous le maillot de l'équipe italienne, il a disputé 65 matches pour 6 buts inscrits.