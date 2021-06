Toulouse FC : Quel entraîneur pour la saison 2021-2022 ?

Publié par Gary SLM le 21 juin 2021 à 15:15

Toulouse FC est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur. Le club est sans coach depuis le départ de Patrice Garande alors que se profile à l’horizon le début de la saison.

Toulouse FC, c’est le calme total pour l’entraîneur

À l’issue de cette saison, le TFC n’a pas pu regagner la Ligue 1 dont il a été évincé lors de l’exercice 2019-2020. Malgré ses 70 points dans le second championnat français, c’est Troyes et Clermont qui ont regagné l’élite française. Il aurait fallu être en saison 2015-2016 pour avoir une remontée automatique des Violets en Première division française grâce à leur 3e place de Ligue 2. Mais avec le nouveau règlement, Toulouse attendra la saison prochaine pour tenter de revenir au plus haut niveau français puisqu’il a échoué face au FC Nantes en barrages.

Avec quel coach le TFC va-t-il tenter sa chance ?

Seulement, le club est confronté à de grosses difficultés pour désigner son prochain coach. Même si des rumeurs ont circulé, notamment pour la venue de Thierry Laurey. L’ancien technicien du Racing Club de Strasbourg Alsace s’est lié au Paris FC pour les prochaines années. Il a été remplacé au RC Strasbourg par Julien Stéphan, ancien coach du Stade Rennais. Depuis la fin de cette piste, aucun coach n’est venu prendre le poste vacant depuis le départ de Patrice Garande. Pas de nouveaux noms n’ont émergé dans l’actualité mercato du club Haut-Garonnais.

Des entraîneurs libres, en recherche de nouveau projets, ce n'est pourtant pas ce qui manque. Les dirigeants toulousains devront accélérer la cadence pour trouver le bon coach qui va préparer l’équipe au challenge de la remontée en Ligue 1.