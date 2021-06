PSG Mercato : Real, Mbappé fait une annonce sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 12:30

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid ? En plein Euro avec l’équipe de France, l’attaquant de 22 ans est l’un des gros tubes de ce mercato. D’ailleurs, un journaliste français vient de lâcher une bombe sur l’avenir de l’ex-Monégasque.

Daniel Riolo : « Mbappé a demandé à partir »

En effet, d’après les révélations de Daniel Riolo, l’international français à demander à quitter le Paris SG cet été, notamment parce qu’il ne croît pas au projet du directeur sportif Leonardo. « Je sais que Mbappé a demandé à partir, mais c’est compliqué parce que d’abord il faut trouver un club qui a l’oseille pour le payer, mais la nouveauté c’est que vraiment il ne veut pas rester. Il ne croît pas au projet de Leonardo », a annoncé le journaliste sportif sur les antennes de RMC lundi soir.

Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde 2018 ne veut donc pas prolonger avec le PSG et quittera le club gratuitement si le club refuse de le vendre cet été. « S’il ne part pas cet été, ce sera donc libre la saison prochaine. Et cela, Doha ne veut pas en entendre parler. Si Mbappé manifeste cette envie de partir, ça veut dire qu’il va falloir trouver un club et que derrière, le PSG bouge pour lui trouver un remplaçant. Mais oui, la news c’est que Mbappé ne veut pas rester au PSG », a-t-il précisé. Un départ qui obligerait le PSG à frapper un gros coup cet été afin de mettre la main sur une star pour remplacer Mbappé. Pourquoi pas Harry Kane ?

Mercato PSG : Harry Kane souhaite rejoindre Pochettino au PSG

Selon les informations de la version anglaise de 90min, Harry Kane se verrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. « Un club ambitieux, en constante progression sur la scène européenne depuis plusieurs années et une équipe qui lui permettrait de retrouver son ancien entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino. » Seulement, l’affaire s’annonce déjà compliquée puisque l’international anglais de 27 ans est sous contrat à Tottenham jusqu’en juin 2024 et que son président Daniel Levy ne compte pas le laisser filer. Pas même pour des offres supérieures à 160 millions d’euros.