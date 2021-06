PSG Mercato : Une opération colossale en cours pour Harry Kane

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 10:27

Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, Harry Kane ne veut plus rester à Tottenham. L’attaquant anglais veut gagner des trophées et veut donc aller chercher son bonheur ailleurs. Placé dans le viseur du PSG, le buteur de 27 ans pourrait accepter une offre exceptionnelle durant le mercato estival.

Harry Kane annonce la couleur pour son avenir

« Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets. Je n’ai jamais dit que j’allais terminer ma carrière à Tottenham. Je n’ai jamais dit que j’allais partir non plus (…) Je veux jouer dans les plus grands matchs. Cette saison, je regarde la Ligue des Champions et les équipes anglaises qui font des merveilles, et ce sont les matchs auxquels je veux participer. Daniel Levy veut peut-être me vendre. Il pense peut-être : "Si je peux avoir 100 millions de livres pour toi, alors pourquoi pas ?" Je ne vaudrais plus ce prix-là dans deux ou trois ans. J'ai donné au club 16 ans de ma vie, donc j'espère que nous pourrons avoir une bonne et honnête conversation », déclarait Harry Kane le mois dernier, dans une interview accordée à Sky Sports.

Désireux de remporter des titres collectifs majeurs, l’international anglais veut profiter du prochain mercato estival pour quitter Tottenham. S’il est annoncé comme l’une des priorités du Paris Saint-Germain pour venir succéder à Kylian Mbappé, qui pourrait filer au Real Madrid, le numéro 10 des Spurs intéresse aussi un cador de la Premier League. D’ailleurs, une opération d’envergure se met déjà en place pour tenter de l’arracher au club londonien.

Mercato PSG : Man City prêt à un échange XXL pour Harry Kane

En effet, d’après les toutes dernières informations du tabloïd britannique The Sun, Pep Guardiola veut absolument Harry Kane pour la saison prochaine et les dirigeants de Manchester City préparent déjà l'offensive pour le natif de Walthamstow. Le tout nouveau champion d’Angleterre songe ainsi à un échange incluant Raheem Sterling et Gabriel Jésus plus une somme d’argent pour obtenir la signature de Kane. Une opération colossale qui pourrait bien intéresser les Spurs et priver ainsi le PSG d’une belle opportunité de mettre la main sur un serial buteur.