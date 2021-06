LOSC Mercato : Un gardien espagnol pour succéder à Mike Maignan

Publié par Timothy le 23 juin 2021 à 15:39

Après le départ de Mike Maignan du LOSC, en direction de l'AC Milan, le club nordiste se cherche un nouveau gardien de but. Le président de Lille OSC, Olivier Létang, s'est mis sur la piste d'un portier du PSG, mais il semblerait qu'un gardien espagnol, évoluant à l'AS Rome, l'intéresse tout autant.

Pour remplacer Mike Maignan, transféré à l'AC Milan, le LOSC recherche activement un nouveau gardien de but. Olivier Létang, le président lillois, a dans un premier temps braqué ses radars sur Alphonse Areola, qui évolue au PSG. D'autant que les deux hommes se connaissent, du temps où Létang était directeur sportif du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2017. S'ajoute à cela, la bonne relation qu'entretiennent Létang et Mino Raiola, l’agent d'Alphonse Areola.

Pau Lopez dans les cages du LOSC ?

Mais voilà que le Corriere dello Sport annonce que le LOSC s'est également rapproché de Pau Lopez, le portier espagnol évoluant à l'AS Rome. La bonne nouvelle pour les lillois, c'est que José Mourinho, le nouvel entraîneur des Giallorossi, ne compte pas sur Pau Lopez la saison prochaine, lui qui voit en Rui Patricio de Wolverhampton l'une de ses priorités de recrutement.

Le gardien espagnol de 26 ans, transféré à l'AS Rome en 2019 contre 23,5 M€, se cherche donc une porte de sortie. Le natif de Girona a débuté sa carrière à l'Espanyol de Barcelone, avant d'être prété à Tottenham lors de la saison 2016-2017. Il a ensuite évolué au Bétis Séville de 2018 à 2019. Pau Lopez est désormais lié à l'AS Rome jusqu'en juin 2024. Sur le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande représente 10 M€. Affaire à suivre...