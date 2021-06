LOSC Mercato : Un gardien de but du PSG à la place de Maignan

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 14:00

Le LOSC cherche un gardien de but pour prendre la place de Mike Maignan transféré à l’AC Milan. Le président du LOSC, Olivier Létang, aurait trouvé le profil idéal au PSG.

LOSC : Létang songe à Areola pour succéder à Maignan

Pour remplacer Mike Maignan, au LOSC, Olivier Létang est en quête d’un nouveau portier. Parti librement de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma (22 ans) était dans la pensée des Lillois un temps. Ils souhaitaient récupérer le jeune gardien de but italien pour succéder à Mike Maignan, qui lui, a pris sa place chez les Rossoneri. Mais le portier n°1 de la sélection italienne est tout proche de signer au PSG. Du coup, Olivier Létang aurait braqué ses radars sur Alphonse Areola. Selon les informations du 10Sport, le profil du gardien de but du Paris Saint-Germain plaît à Olivier Létang. Le président de Lille OSC connaît bien Areola, car il a été directeur sportif du club de la capitale entre 2013 et 2017. De plus, le dirigeant des Dogues a des relations au beau fixe avec Mino Raiola, l’agent du portier tricolore.

Areola : Parisien indésirable au PSG

Notons qu'Alphonse Areola (28 ans) est indésirable au Paris SG. Pour preuve, il a été prêté six fois entre 2013 et 2021. Il a porté les couleurs du RC Lens (2013-2014), du SC Bastia (2014-2015), de Villarreal (2015-2016), du Real Madrid en Liga (2019-2020) et dernièrement de Fulham FC relégué en Championship (D2 anglaise). Sous contrat au PSG jusqu’en juin 2023, le natif de Paris souhaite s’attacher durablement à un club, afin de faire redécoller sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile depuis l’arrivée de Keylor Navas chez les Rouges et Bleus à l’été 2019. Selon Transfermarkt, la valeur d'Alphonse Areola est estimée à 17 M€ sur le marché des transferts.