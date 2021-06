RC Strasbourg : Premier renfort officiel pour Julien Stéphan

Publié par Ange A. le 24 juin 2021 à 07:00

Nouvel entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan tient son premier renfort en Alsace. Il s’agit d’une vieille connaissance du technicien de 40 ans. Les deux hommes se sont notamment côtoyés au Stade Rennais.

Trois mois après son départ du Stade rennais, Julien Stéphan s’est trouvé un nouveau challenge. L’ancien entraîneur de Rennes va poursuivre sa carrière dans l’élite. L’entraîneur de 40 ans va désormais officier du côté du RC Strasbourg. Le club alsacien a terminé à la 15e place de Ligue 1 la saison dernière. La direction du RCSA mise sur l’ancien entraîneur du SRFC pour terminer à un meilleur rang en championnat. Raison pour laquelle elle vient de répondre favorablement à un souhait de son nouveau coach. Celui-ci va de nouveau collaborer avec Mathieu Le Scornet, son ancien adjoint à Rennes. Le technicien de 38 ans est libre depuis son départ du Stade Rennais. Il s’est engagé pour trois saisons en faveur de Strasbourg.

Un Polonais attendu au RCSA dans les prochaines heures ?

Alors qu’il retrouve Mathieu Le Scornet, Julien Stéphan pourrait accueillir une première recrue pour son effectif. Sur les tablettes du Racing, Karol Fila est attendu à Strasbourg dans les prochaines heures. Le latéral droit évolue actuellement au Legia Gdansk. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec son club formateur. La formation polonaise serait disposée à lâcher son international U21. Le montant de l’opération ne devrait pas coûter plus de 2 millions d’euros au RC Strasbourg. Selon les informations d’Alsa’Sports, la visite médicale de l’international espoir polonais a déjà été programmée. En Alsace, il va s’installer comme titulaire sur le flanc droit de la défense. Le poste est vacant depuis le départ de Kenny Lala chez les Grecs de l’Olympiakos. Pour l’instant, les détails de son futur contrat n’ont pas fuité.