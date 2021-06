OGC Nice Mercato : La concurrence s’accentue pour Pape Matar Sarr

Publié par Timothée Jean le 24 juin 2021 à 11:30

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, l’ OGC Nice a des vues sur Pape Matar Sarr, le milieu de terrain du FC Metz. Mais l’affaire semble déjà très mal embarquée pour les Aiglons.

L’ OGC Nice devancé pour Pape Sarr ?

En attendant la prochaine arrivée de Christophe Galtier en provenance du LOSC, l’ OGC Nice travaille discrètement sur son prochain recrutement. L’Équipe assure en effet que les dirigeants du Gym souhaitent attirer un nouveau milieu de terrain et l’une des pistes étudiées mènerait à Pape Matar Sarr. Auteur d’une bonne saison avec le FC Metz, le milieu de formation a inscrit 4 buts et 26 rencontres, toutes compétitions confondues. Au vu de ses prestations remarquables dans l’entrejeu, la pépite sénégalaise de 18 ans intéresse donc l’ OGC Nice.

Mais les Aiglons devront faire face à une rude concurrence s’ils souhaitent s’attacher les services du jeune milieu de terrain défensif. Le quotidien sportif révèle que de nombreux clubs européens le convoitent, en particulier en Premier League, où Aston Villa, Everton, Chelsea et Newcastle souhaitent l’attirer. Mais le jeune joueur a également des touches en Espagne où le FC Séville serait sur ses traces. Tandis qu’en Italie, l'Atalanta Bergame serait très intéressé par son profil polyvalent.

Pape Sarr tranche pour son avenir

Si plusieurs clubs européens se bousculent pour arracher sa signature, le FC Metz n’a toutefois pas encore reçu d’offre concrète pour son transfert. Pape Matar Sarr est lié au club messin jusqu’en juin 2025 et ne cache pas son désir de poursuivre en Lorraine. « Au FC Metz, notre premier objectif est de maintenir l'équipe en Ligue 1. Mais gagner des trophées là-bas fait aussi partie de mes ambitions pour la saison prochaine. Je veux faire une meilleure saison qu'en 2020-2021 et si possible marquer plus de buts », a tranché le jeune milieu de terrain.