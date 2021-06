RC Lens Mercato : Un milieu quitte les Sang et Or pour la Ligue 2

Publié par Clément le 25 juin 2021 à 11:11

Le marché des transferts se met progressivement en place du côté du RC Lens. Après avoir officialisé en milieu de semaine l'arrivée de Wesley Saïd en provenance de Toulouse FC, un milieu de terrain a quant à lui vu son avenir se dessiner ailleurs que dans le Nord.

Tony Mauricio quitte le RC Lens après deux saisons

Après deux saisons sous le maillot des Sang et Or, Tony Mauricio s'est engagé ce vendredi en faveur du FC Sochaux-Montbéliard, comme l'a indiqué le club doubiste sur son site internet. Arrivé de Valenciennes en 2019, Tony Mauricio avait joué un rôle important dans la promotion du RC Lens en Ligue 1 dès sa première saison. Sa seconde, plus compliquée, a été marquée par sa relégation sur le banc après les arrivées de Gaël Kakuta et Seko Fofana à son poste. Résultat : son temps de jeu s'est amaigri, car il n'a disputé que 480 minutes de jeu en Ligue 1. Son parcours artésien se clôture ainsi avec 58 matchs au compteur pour 4 buts et 7 passes décisives, un total quelque peu décevant lorsqu'on le compare avec ses statistiques valenciennoises, où il avait, en l'espace de deux saisons, trouvé la faille à 17 reprises et délivré 14 caviars.

Un contrat de trois ans à Sochaux

Tony Mauricio, qui arborera le numéro 7, s'est engagé pour 3 ans (plus une année en option) avec les Lionceaux. Cette arrivée dans le secteur offensif est la bienvenue, puisque Chris Bédia, le meilleur buteur du club la saison passée, est retourné en prêt à Charleroi, et Bryan Lasme suscite les convoitises en outre-Rhin. Bien qu'il ait hâte de démarrer sa nouvelle aventure, le milieu offensif de 27 ans ne devrait pas participer au premier match de pré-saison des Sochaliens, à 18 heures ce vendredi soir face aux Luxembourgeois de Dudelange.