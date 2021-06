RC Lens Mercato : Wesley Saïd première recrue du RCL

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 17:56

Wesley Saïd va s’engager officiellement avec le RC Lens. Il a satisfait à la traditionnelle visite médicale préalable à toute signature.

RC Lens : Wesley Saïd pour trois saisons au Racing Club

Après la prolongation du contrat de Jonathan Gradit, dimanche, le RC Lens est sur le point d’annoncer la signature officielle de Wesley Saïd. Il a passé sans aucun souci la visite médicale d’après les informations de L’Équipe et va s’engager pour trois saisons consécutives avec le Racing Club. « Arrivé ce mercredi matin dans le Pas-de-Calais, il a satisfait aux examens médicaux de rigueur. Et doit s'engager au plus tard dans la soirée pour une durée de trois années », a fait savoir le quotidien sportif. Wesley Saïd arrivé pour prendre numériquement la place d'Arnaud Kalimuendo, reparti au PSG, son club formateur qui l’avait prêté aux Sang et Or.

Libéré par le Toulouse FC après sa grosse blessure (rupture des ligaments croisés d’un genou) à l’été 2020, combinée à la relégation du club en Ligue 2, l’attaquant de 26 ans va ainsi retrouver son ancien coéquipier au TFC, Corentin Jean, mais aussi Seko Fofana qu’il a côtoyé en équipe de France jeunes. Wesley Saïd va également retrouver son ancien entraîneur chez les jeunes à Rennes, Franck Haise.

Parcours du nouvel attaquant du RCL

Wesley Saïd a été formé au Stade Rennais entre 2006 et 2013 et a joué avec le club breton en Ligue 1 entre 2013 et 2017. Il a également fait deux passages au Stade Lavallois, puis le Dijon FCO en Ligue 2, sous la forme d’un prêt. Le natif de Seine-Saint-Denis avait finalement signé avec le DFCO. La recrue estivale du RC Lens a joué deux saisons sous le maillot de Toulouse FC (2019-2021). Lors de l'exercice dernier, Wesley Saïd n'a joué qu'un seul match en coupe de France en avril 2021, en raison de sa blessure.