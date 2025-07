Mercato ASSE : Le capitaine Larsonneur annonce la couleur

L’ASSE est en stage à Chambon-sur-Lignon avec seulement deux nouveaux joueurs. Néanmoins, Gautier Larsonneur n’est pas inquiet. Il annonce des renforts avant a fin du mercato d’été.

Mercato : Seulement 2 recrues à Saint-Etienne

Ouvert officiellement le lundi 16 juin, le mercato estival est encore timide à l’ASSE. Le club n’a recruté que deux nouveaux joueurs : Mahmoud Jaber et Lassana Traoré, respectivement en provenance du Maccabi Haïfa en Israël et de l’Académie Diambars du Sénégal.

Outre le recrutement du milieu de terrain israélien et du défenseur latéral gauche sénégalais, Kilmer Sports Ventures (KSV) a levé les options d’achat d’Irvin Cardona (attaquant) et Maxime Bernauer (défenseur central) à l’issue de leur prêt de six mois.

ASSE : Larsonneur espère d’autres renforts pour atteindre l’objectif

Cependant, ce n’est évidemment pas suffisant, car près d’une dizaine de joueurs, notamment en défense, sont partis de l’équipe de la saison dernière. Il est donc impératif de les remplacer. Eirik Horneland a justement déclaré qu’il espère des renforts avant le prochain stage de préparation, prévu du 16 au 25 juillet à Aix-les-Bains (en Savoie).

Quant à Gautier Larsonneur, il espère l’arrivée d’autres joueurs en renfort à l’AS Saint-Etienne, afin de se donner les moyens du retrouver la Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026. « On va avoir des renforts qui vont nous aider à être dans le haut du classement de la Ligue 2, j’espère », a assuré le capitaine des Verts.

Pour rappel, les joueurs partis du club relégué en Ligue 2 sont : Yunis Abdelhamid, Anthony Briançon, Pierre Cornud, Léo Pétrot, Boubacar Fall, Louis Mouton, Ibrahim Sissoko, Ibrahima Wadji et Pierre Ekwah.