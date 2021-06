OGC Nice Mercato : Hicham Boudaoui se lâche sur son avenir

Publié par ALEXIS le 25 juin 2021 à 20:06

Hicham Boudaoui, milieu de train de l’ OGC Nice, a levé une partie du voile sur son avenir. Il l’a fait après avoir livré les coulisses de son transfert de son pays natal (Algérie) à Nice. Cela, dans une longue interview accordée à Onze Mondial.

OGC Nice : Boudaoui, « Le projet donnait vraiment envie »

Hicham Boudaoui est revenu sur son transfert de Paradou FC à l’ OGC Nice. Il avoue qu’il a eu l’opportunité de s’entraîner rapidement avec l’équipe professionnelle du club algérien. C’est ainsi qu’il a été repéré par les recruteurs du club azuréen. « Je sais que tout s’est accéléré après la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019). Je crois que le club m’avait déjà repéré et que mes performances avec la sélection m’ont aussi aidé », a expliqué le jeune joueur des Aiglons. « J'ai toujours pensé qu’à une chose : le terrain. C’est mon agent qui s’occupait de tout ça », a-t-il souligné ensuite. Concernant les négociations pour son transfert, Hicham Boudaoui indique que son agent a échangé directement avec Julien Fournier (directeur du football niçois).

« Il lui a présenté les ambitions du club, le projet que le club mettait en place et ce qu’il voulait faire de moi. Il lui a expliqué qu’il avait apprécié mes qualités et qu’il était persuadé que je pouvais bien progresser à l’ OGC Nice. Julien savait que le club pouvait me faire franchir un cap et apporter un réel plus à mon jeu », a-t-il révélé. L’international algérien, qui enregistre 7 sélections, est aussi revenu sur ses émotions lorsqu’il a été informé de l’intérêt du club de Ligue 1. « J’ai été immédiatement emballé. Le projet du Gym donnait vraiment envie. Je voulais prendre l’avion et signer. J’attendais ce moment depuis tellement longtemps, c’était un rêve qui se réalisait », a-t-il confié.

L'Algérien rêve de rejoindre un plus grand club

Arrivé à l' OGC Nice en septembre 2019 pour un transfert conclu à 4 M€, Hicham Boudaoui nourrit l'ambition de rejoindre un plus grand club. « Tous les joueurs ont des rêves. J’ai envie de gagner des titres, jouer de grandes compétitions, évoluer dans les plus grands championnats », a-t-il annoncé. Le natif de Béchar a joué 29 matchs la saison dernière, soit 25 en Ligue 1 et 4 en Ligue Europa. Sa cote est évaluée à 5 M€ et il est sous contrat jusqu'à fin juin 2023, soit pour deux saisons encore.