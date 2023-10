Auteur d'une grande partie face au FC Metz samedi, Jean-Clair Todibo a battu un record en Ligue 1. Le défenseur central français peut en être fier.

OGC Nice : Jean-Clair Todibo a touché 188 ballons contre le FC Metz

Une grande contribution. Déjà titulaire indiscutable à l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo a montré son rang lors de la 8ème journée de Ligue 1. Le club azuréen se déplaçait à Metz samedi, avec l'objectif de prendre provisoirement la place de leader. Malgré un succès 1-0, obtenu grâce à un but d'Hicham Boudaoui (14'), l'OGCN de Francesco Farioli se contentera de la deuxième place. Son rival, l'AS Monaco, l'a emporté en fin de soirée contre le Stade de Reims (1-3). Les hommes d'Adi Hütter comptent un point d'avance (17 pts).

Au-delà de la victoire, le défenseur central de 23 ans peut être particulièrement satisfait de sa prestation. Il a signé une performance XXL en touchant 188 ballons contre les Grenats. Une statistique folle, qui lui permet de battre un record datant de la saison 2006-2007. C'est simple, aucun joueur n'avait touché autant de fois la sphère dans un match, depuis qu'Opta analyse la compétition (2006). Todibo détrône ainsi Jean-Michaël Seri, un ancien Niçois (184 ballons touchés contre Angers en 2017).

Dante analyse une victoire « tout sauf facile » contre Metz

Désormais deuxième de Ligue 1, l'OGC Nice ne peut plus sortir du podium. Seul le Stade Brestois (3ème, 14 pts), qui affronte Toulouse (12ème, 9 pts) à domicile ce dimanche, peut encore se positionner devant les Aiglons au classement.

C'est donc une grande satisfaction d'avoir gagné, surtout pour Dante. L'emblématique capitaine du Gym a analysé la rencontre pour Prime Video. « Cela paraît facile, mais il faut toujours une grande concentration, une grande exigence. Une grande discipline et un grand respect par rapport au jeu. Ce n'est pas parce que tu joues bien, que tu dois avoir cette impression de facilité et baisser le taux de concentration » a-t-il expliqué, ajoutant qu'il faisait tout pour inculquer cette mentalité à ses partenaires plus jeunes. Prochain rendez-vous pour l'OGCN, dans 2 semaines contre l'Olympique de Marseille.