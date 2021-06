PSG Mercato : Officiel, Mbappé a signé au Paris SG jusqu’en 2024

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 19:36

Au PSG, un Mbappé peut en cacher un autre. Alors que Kylian est toujours attendu pour prolonger son bail qui expire en 2022, Ethan, lui, vient de parapher un bail de trois ans avec le Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Ethan Mbappé signe un contrat aspirant

En préformation au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, le jeune frère de Kylian Mbappé vient de s’engager officiellement avec le club de la capitale. Ethan Mbappé, le milieu de terrain de 15 ans, et Senny Mayulu, attaquant, ont signé leurs premiers contrats aspirants ce vendredi comme l'a annoncé le club de la capitale sur son site officiel.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature d’un contrat aspirant pour deux de ses jeunes titis parisiens, pour trois saisons. Nés en 2006, ces jeunes talents prometteurs évoluaient jusque-là au sein de la préformation du Paris Saint-Germain. Ils sont désormais liés au club de la capitale pour trois saisons (2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024). Le club leur souhaite plein de succès sous le maillot du Paris Saint-Germain », a écrit le Paris SG. Une signature avant celle tant attendue de la star de 22 ans ?

Le PSG patiente pour Kylian Mbappé

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un énorme chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé arrive au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain dans douze mois. Si Nasser Al-Khelaïfi a confié dans les colonnes du journal L’Équipe, début juin, que « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », le principal concerné n’a pas encore répondu favorablement à l’offre de prolongation de son président. Actuellement avec l’équipe de France pour l’Euro 2020, le natif de Bondy promet de jouer franc jeu avec ses dirigeants au moment de prendre sa décision. Mais après la compétition continentale.

« Mon avenir ? Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. Je ne suis pas fou. Je sais bien qu’un projet avec ou sans moi ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre », a déclaré le partenaire de Neymar dans une interview accordée à France Football.

En attendant la réponse de son numéro 7, le Paris SG peut déjà se réjouir d’être parvenu à convaincre un Mbappé.